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    Фотоленты

    "Любовь против гомосексуализма". Сторонники семьи маршируют по Киеву

    (обновлено: )13920
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Несколько сотен человек собрались на улице Грушевского в Киеве на мирный марш против пропаганды гомосексуализма и гендерной политики.

    Акция "За семейные ценности" продлится несколько часов.

    Красочный гей-парад Mardi Gras в Сиднее
    REUTERS David Gray
    Красочный гей-парад в Сиднее

    Читайте также: "Охраняли, как президента". Как прошел ЛГБТ-прайд в Одессе

    "Была подана петиция в Администрацию президента против внесения изменений в законодательство Украины, по которым в дошкольных учебных заведениях и школах будут пропагандироваться гомосексуализм и гендерная политика, что противоречит традиционным украинским семейным ценностям", — заявила в комментарии Укринформу одна из участниц марша Виктория Бондарева.

    Участники планируют пройти шествием к Администрации президента.

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