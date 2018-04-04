"Любовь против гомосексуализма". Сторонники семьи маршируют по Киеву

Несколько сотен человек собрались на улице Грушевского в Киеве на мирный марш против пропаганды гомосексуализма и гендерной политики.

Акция "За семейные ценности" продлится несколько часов.

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"Была подана петиция в Администрацию президента против внесения изменений в законодательство Украины, по которым в дошкольных учебных заведениях и школах будут пропагандироваться гомосексуализм и гендерная политика, что противоречит традиционным украинским семейным ценностям", — заявила в комментарии Укринформу одна из участниц марша Виктория Бондарева.

Участники планируют пройти шествием к Администрации президента.