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    Фотоленты

    Ночью в Киеве на Андреевском спуске снесли МАФы. Появились фото

    (обновлено: )16810
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    kiev.informator.ua/ Андрей Шматов
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    kiev.informator.ua/ Андрей Шматов
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    kiev.informator.ua/ Андрей Шматов
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    kiev.informator.ua/ Андрей Шматов
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    kiev.informator.ua/ Андрей Шматов
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    kiev.informator.ua/ Андрей Шматов
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    kiev.informator.ua/ Андрей Шматов
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    kiev.informator.ua/ Андрей Шматов
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    kiev.informator.ua/ Андрей Шматов
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    facebook.com/dbelotserkovets
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    facebook.com/dbelotserkovets
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    facebook.com/dbelotserkovets
    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    kiev.informator.ua/ Андрей Шматов

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    В ночь на 4 апреля на Андреевском спуске в Киеве сотрудники КП "Благоустрій" начали демонтировать ларьки.

    По состоянию на 07:30 работы еще продолжались, передает "Информатор" сообщает с места события.

    О демонтаже владельцев торговых точек предупредили заранее. Несмотря на это, в некоторых МАФах оставался товар. По данным издания, коммунальщики шли навстречу продавцам и сразу не разрушали их. На Андреевском спуске находились около 70 ларьков. Практически все их снесли. 

    Смотрите также: Навстречу Пасхе. На улице Львова появились огромные чудо-яйца

     

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