Ночью в Киеве на Андреевском спуске снесли МАФы. Появились фото

В ночь на 4 апреля на Андреевском спуске в Киеве сотрудники КП "Благоустрій" начали демонтировать ларьки.

По состоянию на 07:30 работы еще продолжались, передает "Информатор" сообщает с места события.

О демонтаже владельцев торговых точек предупредили заранее. Несмотря на это, в некоторых МАФах оставался товар. По данным издания, коммунальщики шли навстречу продавцам и сразу не разрушали их. На Андреевском спуске находились около 70 ларьков. Практически все их снесли.

Смотрите также: Навстречу Пасхе. На улице Львова появились огромные чудо-яйца