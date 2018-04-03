Во Франции железнодорожники устроили массовую забастовку

Во Франции во вторник проходит массовая забастовка железнодорожников, которая может продлиться до конца июня. Транспортники выступают против реформы Национальной компании французских железных дорог (SNCF), на которой настаивает французское правительство.

Реформа SNCF, являющейся монополистом во Франции, предполагает, в частности, введение в железнодорожную отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правого статуса железнодорожника, который дает ряд льгот. Кроме того, некоторые железнодорожники опасаются, что предполагаемое преобразование SNCF может привести к приватизации компании.

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В первый день масштабной забастовки во Франции отменена большая часть региональных, пригородных и скоростных поездов по всей стране. Французы, которые пользуются услугами железнодорожной компании, вынуждены либо переносить свои поездки, либо несколько часов ждать своего рейса, либо искать альтернативные маршруты передвижения.