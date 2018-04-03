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    Фотоленты

    В Харькове взорвали банкомат самодельной бомбой. Кадры с места ЧП

    (обновлено: )25940
    В Харькове неизвестные подорвали банкомат
    В Харькове неизвестные подорвали банкомат
    В Харькове неизвестные подорвали банкомат
    В Харькове неизвестные подорвали банкомат
    В Харькове неизвестные подорвали банкомат
    В Харькове неизвестные подорвали банкомат
    Национальная полиция Украины
    В Харькове неизвестные подорвали банкомат
    Национальная полиция Украины
    В Харькове неизвестные подорвали банкомат
    Национальная полиция Украины
    В Харькове неизвестные подорвали банкомат
    Национальная полиция Украины
    В Харькове неизвестные подорвали банкомат
    Национальная полиция Украины

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    В Харькове неизвестные взорвали банкомат, в результате происшествия никто из граждан не пострадал, сообщает ГУНП в регионе.

    По заключению специалистов взрывотехнического управления харьковской полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Неизвестные завладели денежными средствами, сумма устанавливается.

    В Казахстане мыши съели деньги в банкомате
    Видео Мас Киеубала
    В Казахстане пара мышей съела деньги в банкомате

    "3 апреля, около 03:00, в Киевский отдела полиции поступило сообщение о том, что произошел взрыв в магазине, расположенном на улице Астрономической…. Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, который был помещен внутрь банкомата через лоток выдачи денег", — говорится в сообщении.

    Также установлено, что неизвестные предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата.

    Факт события внесены в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к происшествию.

    Смотрите также: Под Харьковом подорвали банкомат "ПриватБанка"

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