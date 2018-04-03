В Харькове взорвали банкомат самодельной бомбой. Кадры с места ЧП

В Харькове неизвестные взорвали банкомат, в результате происшествия никто из граждан не пострадал, сообщает ГУНП в регионе.

По заключению специалистов взрывотехнического управления харьковской полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Неизвестные завладели денежными средствами, сумма устанавливается.

"3 апреля, около 03:00, в Киевский отдела полиции поступило сообщение о том, что произошел взрыв в магазине, расположенном на улице Астрономической…. Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, который был помещен внутрь банкомата через лоток выдачи денег", — говорится в сообщении.

Также установлено, что неизвестные предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата.

Факт события внесены в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к происшествию.

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