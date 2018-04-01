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    Фотоленты

    Стрельба у ночного клуба в Ивано-Франковске: оперативные кадры

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (345)

    (обновлено: )143
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018
    facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice

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    На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018

    Стрельба произошла возле ночного клуба в Ивано-Франковске, двое получили ранения, задержаны 11 человек, сообщила патрульная полиция города.

    "Около 3.00 на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка… В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их госпитализировали", — говорится в сообщении полиции.

    Читайте также: Бортник: уже даже громкие криминальные дела в Украине никого не будоражат

    По данным полиции, неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба.

    Полицейские задержали 11 человек, в их автомобилях нашли автоматическое и травматическое оружие. Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела.

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