Стрельба у ночного клуба в Ивано-Франковске: оперативные кадры

Стрельба произошла возле ночного клуба в Ивано-Франковске, двое получили ранения, задержаны 11 человек, сообщила патрульная полиция города.

"Около 3.00 на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка… В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их госпитализировали", — говорится в сообщении полиции.

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По данным полиции, неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба.

Полицейские задержали 11 человек, в их автомобилях нашли автоматическое и травматическое оружие. Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела.