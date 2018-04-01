Замена устаревшего оборудования на водопроводной станции в Киеве

В Киеве с пятницы до субботы состоялось масштабное отключение потребителей от централизованного водоснабжения.
Ряд районов и жилых массивов столицы остались без водоснабжения с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта из-за отключения насосной водопроводной станции "Крутогорная" для выполнения работ по замене аварийной запорной арматуры.
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В частности, было заменено старое оборудование на современные электродвигатели, поскольку в результате обследования выявили, что четыре единицы арматуры находились в аварийном состоянии. Станция "Крутогорная" была введена в эксплуатацию 48 лет назад и требовала замены устаревшего оборудования.
Как отметили в "Киевводоканале", это наиболее масштабное отключение потребителей от централизованного водоснабжения в истории Киева.