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    Замена устаревшего оборудования на водопроводной станции в Киеве

    (обновлено: )3410
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции "Крутогорная" в Киеве
    УНИАН
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции "Крутогорная" в Киеве
    УНИАН
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции "Крутогорная" в Киеве
    УНИАН
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции "Крутогорная" в Киеве
    УНИАН
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции "Крутогорная" в Киеве
    УНИАН
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции "Крутогорная" в Киеве
    УНИАН
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции "Крутогорная" в Киеве
    УНИАН
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции Крутогорная в Киеве
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции "Крутогорная" в Киеве
    УНИАН

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    Все фотоленты
    Замена аварийного и устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции "Крутогорная" в Киеве

    В Киеве с пятницы до субботы состоялось масштабное отключение потребителей от централизованного водоснабжения.

    depo.ua
    Тепла не будет? Киев снова накрыло весенним снегопадом

    Ряд районов и жилых массивов столицы остались без водоснабжения с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта из-за отключения насосной водопроводной станции "Крутогорная" для выполнения работ по замене аварийной запорной арматуры.

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    В частности, было заменено старое оборудование на современные электродвигатели, поскольку в результате обследования выявили, что четыре единицы арматуры находились в аварийном состоянии. Станция "Крутогорная" была введена в эксплуатацию 48 лет назад и требовала замены устаревшего оборудования.

    Как отметили в "Киевводоканале", это наиболее масштабное отключение потребителей от централизованного водоснабжения в истории Киева.

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