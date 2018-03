Потрясающей Селин Дион - 50!

Канадская певица Селин Дион прославилась в 80-е — в 1988 году она победила на музыкальном конкурсе "Евровидение", где представляла Швейцарию с песней "Ne partez pas sans moi".

Она стала одной из главных поп-вокалисток 90-х, которые закончила, выпустив сингл с песней "My Heart Will Go On" — эта композиции вошла в саундтрек знаменитого фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" и принесла Дион две премии "Грэмми" и премию "Оскар" как лучшая песня. Певица часто прерывала свою карьеру ради заботы о муже, у которого был диагностирован рак. 14 января 2016 года Рене Анжелил скончался в возрасте 73 лет.

Всего в дискографии певицы более двадцати студийных альбомов, полтора десятка турне и до сих пор узнаваемый голос. 30 марта Селин Дион исполняется 50 лет.