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    Фотоленты

    Потрясающей Селин Дион - 50!

    (обновлено: )18911
    Селин Дион
    Церемония награждение журнала Billboard Music Awards 2016 в Лас-Вегасе
    Селин Дион и Рене Анжелил
    American Music Awards 2015
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    Селин Дион
    PIERRE VERDY / AFP
    Церемония награждение журнала Billboard Music Awards 2016 в Лас-Вегасе
    Приз "Икона" забрала Селин Дион.
    REUTERS Steve Marcus
    Селин Дион и Рене Анжелил
    Селин Дион и Рене Анжелил
    libertatea.ro
    American Music Awards 2015
    Певица Селин Дион посвятила свое выступление трагедии в Париже. Дион исполнила композицию легендарной Эдит Пиаф Hymne A L'amour ("Гимн любви")
    REUTERS Mario Anzuoni
    Селин Дион
    BRYAN HARAWAY / AFP
    Селин Дион
    ANGELA WEISS / AFP
    Селин Дион
    JOEL SAGET / AFP
    Селин Дион
    JOEL SAGET / AFP
    Селин Дион
    MARK RALSTON / AFP
    Селин Дион
    DAMIEN MEYER / AFP
    Селин Дион
    HASSAN AMMAR / AFP
    Селин Дион
    JOHN MACDOUGALL / AFP
    Селин Дион
    PAUL BERGEN / ANP / AFP
    Селин Дион
    PATRICK HERTZOG / AFP
    Селин Дион
    ROBERT LABERGE / AFP
    Селин Дион
    VINCE BUCCI / AFP
    Селин Дион
    ANDRE FORGET / AFP
    Селин Дион
    ANDRE FORGET / AFP
    Селин Дион
    GERARD BURKHART / AFP
    Селин Дион
    MARCOS TOWNSEND / AFP
    Селин Дион
    FRANCOIS GUILLOT / AFP
    Селин Дион
    PIERRE-FRANCK COLOMBIER / AFP
    Селин Дион
    DARRIN BUSH / LAS VEGAS NEWS BUREAU / AFP
    Селин Дион
    BERTRAND GUAY / AFP

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    Канадская певица Селин Дион прославилась в 80-е — в 1988 году она победила на музыкальном конкурсе "Евровидение", где представляла Швейцарию с песней "Ne partez pas sans moi".

    Она стала одной из главных поп-вокалисток 90-х, которые закончила, выпустив сингл с песней "My Heart Will Go On" — эта композиции вошла в саундтрек знаменитого фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" и принесла Дион две премии "Грэмми" и премию "Оскар" как лучшая песня. Певица часто прерывала свою карьеру ради заботы о муже, у которого был диагностирован рак. 14 января 2016 года Рене Анжелил скончался в возрасте 73 лет.

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    Всего в дискографии певицы более двадцати студийных альбомов, полтора десятка турне и до сих пор узнаваемый голос. 30 марта Селин Дион исполняется 50 лет.

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