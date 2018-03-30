Массовые проверки заведений. ГСЧС наведалась в Ocean Plaza в Киеве

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной, сообщи премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам совещания с председателем ГСЧС Николаем Чечеткиным, передает пресс-служба ведомства.

"Решение, которое мы приняли, дает возможность провести проверки всех мест массового скопления людей – кинотеатров, ТЦ, школ, садиков. В полной координации с местными властями это надо сделать как можно быстро. Это надо делать системно", — сказал глава правительства. Он подчеркнул, что проверки не могут быть инструментом давления, зато должны обеспечить безопасность граждан.

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