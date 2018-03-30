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    Фотоленты

    Массовые проверки заведений. ГСЧС наведалась в Ocean Plaza в Киеве

    (обновлено: )65
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    УНИАН
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    УНИАН
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    УНИАН
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    УНИАН
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    УНИАН
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    УНИАН
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    УНИАН
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    УНИАН
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    УНИАН
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    УНИАН
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    УНИАН
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    УНИАН
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    УНИАН
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    УНИАН

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    Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной, сообщи премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам совещания с председателем ГСЧС Николаем Чечеткиным, передает пресс-служба ведомства.

    "Решение, которое мы приняли, дает возможность провести проверки всех мест массового скопления людей – кинотеатров, ТЦ, школ, садиков. В полной координации с местными властями это надо сделать как можно быстро. Это надо делать системно", — сказал глава правительства. Он подчеркнул, что проверки не могут быть инструментом давления, зато должны обеспечить безопасность граждан.

    Смотрите также: Пожар в Киеве: закрыта станция метро "Левобережная"

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