наверх
26.03.201817:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.01
  • EUR32.43+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Певица Руслана похвасталась своим энергетически-независимым домом под Киевом

    (обновлено: )15314
    Руслана показала своих питомцев и дом
    Руслана показала своих питомцев и дом
    Руслана показала своих питомцев и дом
    Руслана показала своих питомцев и дом
    Руслана показала своих питомцев и дом
    Руслана показала своих питомцев и дом
    Руслана показала своих питомцев и дом
    Руслана показала своих питомцев и дом
    Руслана показала своих питомцев и дом
    Руслана показала своих питомцев и дом
    Руслана показала своих питомцев и дом
    Руслана показала своих питомцев и дом
    facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
    Руслана показала своих питомцев и дом
    facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
    Руслана показала своих питомцев и дом
    facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
    Руслана показала своих питомцев и дом
    facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
    Руслана показала своих питомцев и дом
    facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
    Руслана показала своих питомцев и дом
    facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
    Руслана показала своих питомцев и дом
    facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
    Руслана показала своих питомцев и дом
    facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
    Руслана показала своих питомцев и дом
    facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
    Руслана показала своих питомцев и дом
    facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
    Руслана показала своих питомцев и дом
    facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

    Рекомендуем

    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую областьДунай затапливает Одесскую область. Появились фото15:00 26.03.2018
    Сгоревший кинозал в ТЦ Зимняя вишняТрагедия в РФ. Появились фото сгоревшего кинозала в ТЦ Кемерово14:19 26.03.2018
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта"Голодный и без денег". В сети появились уникальные кадры молодого Брэда Питта13:13 26.03.2018
    В Каталонии начались протесты против ареста ПучдемонаАрест Пучдемона. В Каталонии начались массовые протесты12:49 26.03.2018
    Мисс "стальные ягодицы" из Колумбии радует пикантными фото11:30 26.03.2018
    Первые цветы на острове ХортицаВесна все ближе. Первые цветы на острове "Хортица"11:09 26.03.2018
    Джоселин КаноГорячая мексиканка бросила вызов Кардашьян06:29 26.03.2018
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в КемеровоСмертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП17:24 25.03.2018
    Токийская неделя модыНеделя моды в Токио: рот на замке и пугающие маски рестлеров14:20 25.03.2018
    Все фотоленты

    Во время визита журналистов телеканала популярная украинская певица Руслана Лыжичко провела экскурсию по своему энергетически-независимому дому. Особняк под Киевом звезда построила со своим мужем Александром Ксенофонтовым.

    Невероятные фотографии, которые певица опубликовала на страницах в социальных сетях Instagram и Facebook, сделала фотограф Оксана Онискевич. Перед камерой Руслана позировала со своими домашними животными – тремя собаками разных пород. Также несколько фото сделали в студии звукозаписи, которую звездные супруги оборудовало в доме.

    Известно, что фотосессия прошла на крыше поместья, где Руслана на Крещение обливала себя водой. На здании еще лежит снег, однако виднеется стильный ландшафтный дизайн.

    Смотрите также: "Дикие танцы" Русланы с лебедями под Киевом

    "Мы с Сашей показывали свой энергетически независимый дом и студию. Это дом будущего. "Музыку нужно создавать на чистой неисчерпаемой энергии" – именно такой призыв я сделаю в этом году в Лиссабоне во время Евровидения", – написала Руслана.

    Темой интервью с певицей, которая одержала победу на песенном конкурсе Евровидение-2014, были особенности шоу. Также Руслана поделилась мыслями относительно особых вещей, которые добавляют Украине настоящей экзотики, и почему звезда победила в 2004 году.

    Ссылки по теме:
    Теги: