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    Фотоленты

    Дунай затапливает Одесскую область. Появились фото

    (обновлено: )409
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    bessarabia.in.ua
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Вилковская ОТГ
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Вилковская ОТГ
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Вилковская ОТГ
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Вилковская ОТГ
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    odesa.dsns.gov.ua
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    timer-odessa.net
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    timer-odessa.net

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    В Одесской области река Дунай вышла из берегов, в опасности оказались жители прибрежной зоны города Вилково, сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

    Отмечается, что с 23 марта из-за таяния снега и обильных осадков вода в Дунае превысила критическую отметку и вышла из берегов.

    "В опасности оказались жители прибрежной зоны города Вилково Килийского района. На помощь местным жителям съехались сводные отряды полиции и Нацгвардии, развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", — сообщили в главке.

    В настоящее время правоохранители патрулируют улицы города и следят за правопорядком. Внимание полицейских, в первую очередь, сосредоточено на недопущении мародерства и предоставлении посильной помощи всем, кто в ней нуждается.

    Смотрите также: Весна все ближе. Первые цветы на острове "Хортица"

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