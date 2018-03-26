Дунай затапливает Одесскую область. Появились фото

В Одесской области река Дунай вышла из берегов, в опасности оказались жители прибрежной зоны города Вилково, сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что с 23 марта из-за таяния снега и обильных осадков вода в Дунае превысила критическую отметку и вышла из берегов.

"В опасности оказались жители прибрежной зоны города Вилково Килийского района. На помощь местным жителям съехались сводные отряды полиции и Нацгвардии, развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", — сообщили в главке.

В настоящее время правоохранители патрулируют улицы города и следят за правопорядком. Внимание полицейских, в первую очередь, сосредоточено на недопущении мародерства и предоставлении посильной помощи всем, кто в ней нуждается.

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