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    На улицы Варшавы вышли тысячи разгневанных противников закона об абортах

    (обновлено: )8711
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    УНИАН
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    УНИАН
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    УНИАН
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    УНИАН
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    УНИАН
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    УНИАН
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    Акция против закона об абортах в Варшаве
    УНИАН

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    Акция против закона об абортах в Варшаве

    Уличные акции противников ужесточения законодательства об абортах продолжаются в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

    Несколько тысяч человек собрались возле здания сейма Польши – нижней палаты парламента. Среди участников акции сторонники оппозиционных партий и движений, активисты движения "Общепольская забастовка женщин".

    Они требуют не ужесточать законодательства об абортах. Некоторые требуют это законодательство даже либерализировать. "Аборт — мой свободный выбор" — гласит один из плакатов.

    Масштабная акция протеста женщин в Варшаве. Видео
    Канал на Youtube Ruptly
    Масштабная акция против закона об абортах в Варшаве

    Смотрите также: Вторая всеобщая забастовка женщин против запрета абортов в Польше

    В начале текущего года оппозиционные партии "Гражданская платформа" и "Новочесная" представляли в Сейме Польши законопроект, касающийся либерализации абортов. Этот документ был отклонен в первом чтении, так как за него проголосовали даже не все депутаты оппозиционных партий. После этого руководство партий наказало нескольких депутатов выговорами и денежными штрафами, а некоторых исключили из партии.

    В 2016 году сейм Польши направил на рассмотрение комиссии по юстиции и правам человека проект гражданской инициативы "Стоп аборты", авторы которого предлагали ввести штрафы и уголовную ответственность за аборты как для врачей, так и для женщин, и классифицировать плод как "зачатого ребенка", а аборт — как "дородовое убийство".

    Читайте также: Запрет абортов создаст лишнее напряжение в обществе — Постернак

    Рассмотрение законопроекта вызвало массовые акции протеста, получившие название "черный протест", 3 октября 2016 года в акции приняли участие почти 100 тысяч человек. Спустя несколько дней сейм проголосовал за отклонение законопроекта, который вызвал общественное недовольство. Однако позже председатель "Права и справедливости" Ярослав Качиньский заявил, что его партия будет выступать за сохранение беременности даже в случае сильной деформации плода, чтобы "ребенок мог быть крещен, погребен, имел имя".

    Участницы нынешнего протеста опасаются, что законопроект может опять попасть на рассмотрение сейма.

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