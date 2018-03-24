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    Фотоленты

    Самые удивительные животные

    (обновлено: )9210
    Самые удивительные животные
    Самые удивительные животные
    Самые удивительные животные
    Самые удивительные животные
    Самые удивительные животные
    Самые удивительные животные
    Самые удивительные животные
    Самые удивительные животные
    Самые удивительные животные
    Самые удивительные животные
    Самые удивительные животные
    Самые удивительные животные
    Самые удивительные животные
    Самые удивительные животные
    Самые удивительные животные
    imgur.com
    Самые удивительные животные
    imgur.com
    Самые удивительные животные
    imgur.com
    Самые удивительные животные
    imgur.com
    Самые удивительные животные
    imgur.com
    Самые удивительные животные
    imgur.com
    Самые удивительные животные
    imgur.com
    Самые удивительные животные
    imgur.com
    Самые удивительные животные
    imgur.com
    Самые удивительные животные
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    Самые удивительные животные
    imgur.com
    Самые удивительные животные
    imgur.com
    Самые удивительные животные
    imgur.com
    Самые удивительные животные
    imgur.com

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    Некоторые животных имеют сумасшедший и уникальный узор, который выглядит так, как если бы они были скроены в лаборатории, при попытке создать самое причудливое из живых существ на Земле. 

    Смотрите также: Киевский зоопарк пополнился экзотическими животными

    Впрочем, необычность для самих животных не является особым поводом для гордости, ведь это противоречит основной функции раскраски — камуфляжной. Тем не менее не удивляться такому чуду природы невозможно.

    Смотрите также: Киты и акулы. Фигуристая австралийка снимается с экзотическими животными

    РИА Новости Украина предлагает Вашему вниманию подборку самых удивительных животных.  

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