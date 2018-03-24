Самые удивительные животные

Некоторые животных имеют сумасшедший и уникальный узор, который выглядит так, как если бы они были скроены в лаборатории, при попытке создать самое причудливое из живых существ на Земле.

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Впрочем, необычность для самих животных не является особым поводом для гордости, ведь это противоречит основной функции раскраски — камуфляжной. Тем не менее не удивляться такому чуду природы невозможно.

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РИА Новости Украина предлагает Вашему вниманию подборку самых удивительных животных.