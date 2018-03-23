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    Фотоленты

    Юная провинциалка из России стала секс-звездой

    (обновлено: )73073
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
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    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii
    Диана Нарбикова
    instagram.com/pingvidii

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    Юная красивая россиянка Диана Нарбикова украсила обложку журнала Playboy. Смелые фото девушки были опубликованы интернете и снискали немалую популярность.

    Девушка родилась в 1995 году в селе Красная Балтия Кузоватовского района Ульяновской области.

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    В Гатчину семья россиянки приехала в начале 2000 годов.  Девочка занималась танцами в гатчинской студии "Эльдорадо". В настоящее время родители Дианы живут в Петербурге и воспитывают ее 14-летнего брата. Глава семейства ранее работал на нефтепромышленных предприятиях. 

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