Юная провинциалка из России стала секс-звездой

Юная красивая россиянка Диана Нарбикова украсила обложку журнала Playboy. Смелые фото девушки были опубликованы интернете и снискали немалую популярность.

Девушка родилась в 1995 году в селе Красная Балтия Кузоватовского района Ульяновской области.

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В Гатчину семья россиянки приехала в начале 2000 годов. Девочка занималась танцами в гатчинской студии "Эльдорадо". В настоящее время родители Дианы живут в Петербурге и воспитывают ее 14-летнего брата. Глава семейства ранее работал на нефтепромышленных предприятиях.

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