Штаб Нацкорпуса в Киеве заблокирован полицией. Фото с места события

На заводе АТЭК в Киеве, где находится тренировочная база "Азова", проходят следственные действия, сотрудников не пускают на его территорию.

Об этом "Украинской правде" сообщил сотрудник АТЕК.

По его словам, он не знает, что происходит, потому что с 7 утра пришла полиция – и сотрудников на территорию не пускают.

Между тем, на странице Нацкорпуса в Facebook говорится, что полиция блокирует центральный штаб Нацкорпуса в Киеве на проспекте Победы, 83.

Организация обнародовала видео, где видно, как у здания дежурит патрульная полиция. Отмечается, что внутри здания находятся вооруженные представители спецподразделений.

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