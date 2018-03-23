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    Фотоленты

    Штаб Нацкорпуса в Киеве заблокирован полицией. Фото с места события

    (обновлено: )61771
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    pravda.com.ua
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    pravda.com.ua
    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    pravda.com.ua

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    На заводе АТЭК в Киеве, где находится тренировочная база "Азова", проходят следственные действия, сотрудников не пускают на его территорию.

    Об этом "Украинской правде" сообщил сотрудник АТЕК.

    По его словам, он не знает, что происходит, потому что с 7 утра пришла полиция – и сотрудников на территорию не пускают.

    Между тем, на странице Нацкорпуса в Facebook говорится, что полиция блокирует центральный штаб Нацкорпуса в Киеве на проспекте Победы, 83.

    Организация обнародовала видео, где видно, как у здания дежурит патрульная полиция. Отмечается, что внутри здания находятся вооруженные представители спецподразделений.

    Смотрите также: Столкновения атошников и полиции в Запорожье

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