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    Фотоленты

    Как Парасюк грозился раздеться до трусов у входа в Раду

    Тема:

    "Шоу Парасюк": преступление и наказание (166)

    (обновлено: )192732
    Досмотр личных вещей депутата Владимира Парасюка
    Досмотр личных вещей депутата Владимира Парасюка
    Досмотр личных вещей депутата Владимира Парасюка
    Досмотр личных вещей депутата Владимира Парасюка
    Досмотр личных вещей депутата Владимира Парасюка
    Досмотр личных вещей депутата Владимира Парасюка
    Досмотр личных вещей депутата Владимира Парасюка
    УНИАН
    Досмотр личных вещей депутата Владимира Парасюка
    УНИАН
    Досмотр личных вещей депутата Владимира Парасюка
    УНИАН
    Досмотр личных вещей депутата Владимира Парасюка
    УНИАН
    Досмотр личных вещей депутата Владимира Парасюка
    УНИАН
    Досмотр личных вещей депутата Владимира Парасюка
    УНИАН

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    Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк отказался сдать оружие при входе в здание парламента и устроил потасовку с сотрудниками управления государственной охраны, сообщило в четверг издание Страна.ua.

    Нардеп Парасюк отказался выложить оружие при входе в Раду и устроил потасовку. Видео
    Канал Страна.ua на Youtube
    Семенченко и Парасюка не пустили в Раду, на входе произошла драка

    Президент Петр Порошенко в среду подписал закон, который запрещает депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной Рады, администрацию президента и кабмин.

    "Нардеп Парасюк при проходе через рамки (металлоискателя — ред.) отказался выкладывать оружие и начал толкаться с бойцами УГО. Возникла потасовка", — говорится в сообщении издание.

    Еще один депутат, Семен Семенчеко, заявил, что ему незаконно мешают войти в парламент, после того, как сработал датчик рамки металлоискателя.

    Ранее в СМИ появились сообщения, что депутат Надежда Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами. Сама Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием. После этого депутаты выступили с законодательной инициативой запретить приносить оружие в зал.

    Смотрите также: Что будет с Савченко? Три сценария Рады

    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее на заседании Рады заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

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