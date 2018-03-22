Как Парасюк грозился раздеться до трусов у входа в Раду

Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк отказался сдать оружие при входе в здание парламента и устроил потасовку с сотрудниками управления государственной охраны, сообщило в четверг издание Страна.ua.

Президент Петр Порошенко в среду подписал закон, который запрещает депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной Рады, администрацию президента и кабмин.

"Нардеп Парасюк при проходе через рамки (металлоискателя — ред.) отказался выкладывать оружие и начал толкаться с бойцами УГО. Возникла потасовка", — говорится в сообщении издание.

Еще один депутат, Семен Семенчеко, заявил, что ему незаконно мешают войти в парламент, после того, как сработал датчик рамки металлоискателя.

Ранее в СМИ появились сообщения, что депутат Надежда Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами. Сама Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием. После этого депутаты выступили с законодательной инициативой запретить приносить оружие в зал.

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее на заседании Рады заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.