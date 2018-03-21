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    Фотоленты

    Сеть захватил новый сексуальный тренд

    (обновлено: )42404
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    Глитеромания
    instagram.com/glitteromania
    instagram.com/glitteromania

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    Сеть охватывает новые тренд — глитеромания — теперь девушки наносят глиттер не только на веки, но и на все тело. Как это выглядит — в подборке РИА Новости Украина.

    Глиттер (англ. glitter — "блестеть") — разноцветные декоративные, мелко нарубленные и рассыпчатые блестки. Он часто используется в косметике для создания экстравагантных или праздничных макияжей. Частички глиттера заметны невооруженным глазом на коже и придают ей активный блеск, подобно пайеткам.

    Смотрите также: Американская красавица, покорившая Instagram

    Перед использованием глиттера кожа обрабатывается специальной жирной основой. Затем он наносится на обработанный участок при помощи сухой кисти.

    Напомним, одним из трендов 2015 года в Instagram стали фотографии с хештегом #glitterbeard, на которых мужчины позируют с нанесенным на свою бороду глиттером.

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