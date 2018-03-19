Масштабный пожар на крупнейшем рынке Украины

На Калиновском рынке в Черновцах в понедельник, 19 марта, начался крупный пожар. Уточняется, что горит та часть рынка, где продают ковры. Площадь возгорания — более 500 квадратных метров, сообщили спасатели. Десять пожарных автомобилей прибыли тушить пламя. Сообщается также, что задействованы все службы ГСЧС Черновцов.

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Однако, ликвидацию пожара осложняет высокая плотность и ограниченный доступ.По данным издания, несколько контейнеров с коврами уже выгорело. Предприниматели всеми силами пытаются спасти свой товар.Один человек травмировал ногу. Его забрала скорая.