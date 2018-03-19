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19.03.201817:38
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    Фотоленты

    Масштабный пожар на крупнейшем рынке Украины

    (обновлено: )272
    В Черновцах горит рынок
    В Черновцах горит рынок
    В Черновцах горит рынок
    В Черновцах горит рынок
    В Черновцах горит рынок
    В Черновцах горит рынок
    В Черновцах горит рынок
    В Черновцах горит рынок
    В Черновцах горит рынок
    В Черновцах горит рынок
    В Черновцах горит рынок
    В Черновцах горит рынок
    В Черновцах горит рынок
    В Черновцах горит рынок
    В Черновцах горит рынок
    В Черновцах горит рынок
    molbuk.ua
    В Черновцах горит рынок
    molbuk.ua
    В Черновцах горит рынок
    molbuk.ua
    В Черновцах горит рынок
    molbuk.ua
    В Черновцах горит рынок
    molbuk.ua
    В Черновцах горит рынок
    molbuk.ua
    В Черновцах горит рынок
    molbuk.ua
    В Черновцах горит рынок
    molbuk.ua
    В Черновцах горит рынок
    molbuk.ua
    В Черновцах горит рынок
    molbuk.ua
    В Черновцах горит рынок
    dsns.gov.ua
    В Черновцах горит рынок
    molbuk.ua
    В Черновцах горит рынок
    dsns.gov.ua
    В Черновцах горит рынок
    Скриншот видео
    В Черновцах горит рынок
    Скриншот видео

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    На Калиновском рынке в Черновцах в понедельник, 19 марта, начался крупный пожар. Уточняется, что горит та часть рынка, где продают ковры. Площадь возгорания — более 500 квадратных метров, сообщили спасатели. Десять пожарных автомобилей прибыли тушить пламя. Сообщается также, что задействованы все службы ГСЧС Черновцов.

    Смотрите также: Взрывы и пожар в Киеве: ГСЧС выложила видео с места событий

    Однако, ликвидацию пожара осложняет высокая плотность и ограниченный доступ.По данным издания, несколько контейнеров с коврами уже выгорело. Предприниматели всеми силами пытаются спасти свой товар.Один человек травмировал ногу. Его забрала скорая.

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