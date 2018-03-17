Парад, танцы и лепреконы. В Одессе ярко отметили День святого Патрика

Масштабный парад в честь Дня святого Патрика, национального ирландского праздника, ставшего международным, прошел в субботу в Одессе. Это уже девятое такое шествие в этом городе, сообщает "Думская".

В отличие от парадов прошлых лет, стартовавших от памятника Дерибасу, ирландца по матери, сегодняшний начался возле Дюка.

"Выбор на герцога пал неслучайно: площадь на Приморском бульваре смогла вместить всех участников танцевального флешмоба, исполнивших национальный ирландский танец", — пишет издание.

Более 50 человек отбивали ритм под аккомпанемент скрипки и барабана.

В параде приняли участие более 100 человек. Руководили шествием, по сложившейся традиции, Лепрекон и сам Святой Патрик.

По словам организатора парада Сергея Пархисенко, с таким размахом день национального святого далекой западноевропейской страны празднуют только в Киеве и Одессе.

Одесситы прошли по Приморскому бульвару и Дерибасовской до Городского сада. Там состоялся концерт и мастер-классы по ирландским танцам, а любой желающий мог выпить в честь ирландского святого оригинального зеленого эля либо сока.

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