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    Фотоленты

    Парад, танцы и лепреконы. В Одессе ярко отметили День святого Патрика

    (обновлено: )35
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    Думская.net
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    Думская.net
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    Думская.net
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    Думская.net
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    Думская.net
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    Думская.net
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    Думская.net
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика
    Думская.net

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    В Одессе ярко отпраздновали День святого Патрика

    Масштабный парад в честь Дня святого Патрика, национального ирландского праздника, ставшего международным, прошел в субботу в Одессе. Это уже девятое такое шествие в этом городе, сообщает "Думская".

    В отличие от парадов прошлых лет, стартовавших от памятника Дерибасу, ирландца по матери, сегодняшний начался возле Дюка.

    Парад в честь святого Патрика в Нью-Йорке
    УНИАН
    День святого Патрика. Справка

    "Выбор на герцога пал неслучайно: площадь на Приморском бульваре смогла вместить всех участников танцевального флешмоба, исполнивших национальный ирландский танец", — пишет издание.

    Более 50 человек отбивали ритм под аккомпанемент скрипки и барабана.

    В параде приняли участие более 100 человек. Руководили шествием, по сложившейся традиции, Лепрекон и сам Святой Патрик.

    По словам организатора парада Сергея Пархисенко, с таким размахом день национального святого далекой западноевропейской страны празднуют только в Киеве и Одессе.

    Одесситы прошли по Приморскому бульвару и Дерибасовской до Городского сада. Там состоялся концерт и мастер-классы по ирландским танцам, а любой желающий мог выпить в честь ирландского святого оригинального зеленого эля либо сока.

    Смотрите также: Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"

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