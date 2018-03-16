Вот это хохма! Блогер "наряжает" звезд в гигантские пуховики

16-летняя блогерша с Гаваев по всей видимости является поклонницей стиля оверсайз, "наряжая" звезд шоу-бизнеса в огромные пуховики. Девушка с помощью фотошопа примеривает одежду размером как минимум 5XL.

Как раз сейчас стиль оверсайз на пике моды.

"Я люблю моду, но ее не так много там, где я живу. Вокруг все ходят в шортах и майках, а меня вдохновляют огромные куртки от Balenciaga, особенно коллекция осень-зима — 2018", — рассказывает Мэй.

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