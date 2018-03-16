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    Фотоленты

    Британская телезвезда устроила горячую фотосессию во время липосакции

    (обновлено: )52902
    Джессика Ширс
    Джессика Ширс
    Джессика Ширс
    Джессика Ширс
    Джессика Ширс
    Джессика Ширс
    Джессика Ширс
    Джессика Ширс
    Джессика Ширс
    Джессика Ширс
    Джессика Ширс
    Джессика Ширс
    Джессика Ширс
    Джессика Ширс
    Джессика Ширс
    Джессика Ширс
    instagram.com/jessica_rose_uk
    Джессика Ширс
    instagram.com/jessica_rose_uk
    Джессика Ширс
    instagram.com/jessica_rose_uk
    Джессика Ширс
    instagram.com/jessica_rose_uk
    Джессика Ширс
    instagram.com/jessica_rose_uk
    Джессика Ширс
    instagram.com/jessica_rose_uk
    Джессика Ширс
    instagram.com/jessica_rose_uk
    Джессика Ширс
    instagram.com/jessica_rose_uk
    Джессика Ширс
    instagram.com/jessica_rose_uk
    Джессика Ширс
    instagram.com/jessica_rose_uk
    Джессика Ширс
    instagram.com/jessica_rose_uk
    Джессика Ширс
    instagram.com/jessica_rose_uk
    Джессика Ширс
    instagram.com/jessica_rose_uk
    Джессика Ширс
    instagram.com/jessica_rose_uk
    Джессика Ширс
    instagram.com/jessica_rose_uk
    instagram.com/jessica_rose_uk

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    24-летняя звезда реалити-шоу "Остров любви" Джессика Ширс показала, какие процедуры проходит ради идеальной фигуры. Забавными фото горячая красавица поделилась на своей странице в Instagram.

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    Девушка позирует на больничном столе в одном бюстгальтере. В то же время врач проводит липосакцию на ее бедрах.

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    "Люблю мои 3D липо-процедуры. Чувствую себя комфортно в собственном теле, но у каждого есть свои маленькие свисающие участки. Захотела затонировать и выделить некоторые части, что сегодня мне и сделали", — написала Джессика под фото.

    Ширс часто участвует в откровенных фотосессиях, поэтому тщательно ухаживает за своим телом.

     

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