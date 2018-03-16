Британская телезвезда устроила горячую фотосессию во время липосакции

24-летняя звезда реалити-шоу "Остров любви" Джессика Ширс показала, какие процедуры проходит ради идеальной фигуры. Забавными фото горячая красавица поделилась на своей странице в Instagram.
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Девушка позирует на больничном столе в одном бюстгальтере. В то же время врач проводит липосакцию на ее бедрах.
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"Люблю мои 3D липо-процедуры. Чувствую себя комфортно в собственном теле, но у каждого есть свои маленькие свисающие участки. Захотела затонировать и выделить некоторые части, что сегодня мне и сделали", — написала Джессика под фото.
Ширс часто участвует в откровенных фотосессиях, поэтому тщательно ухаживает за своим телом.