Супермодель ставшая лицом Израиля в мире моды

Израильская модель Нибар Мадар служит в армии и не всегда дефилирует в модных одеждах по подиуму. Иногда ее можно увидеть в военной форме с винтовкой в различных израильских поселениях, беседующую с подростками.

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Тем не менее в Израиле вы не найдете никого, кто бы ее не знал. Нибар лицо страны на всех знаменитых модных площадках. Редкая неделя моды в Париже проходит без израильской модели.

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