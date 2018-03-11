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    Фанаты оценят: бумажные герои "Игры престолов"

    (обновлено: )135
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои "Игры престолов"
    Фото instagram.com/rob.gregorio
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои "Игры престолов"
    Фото instagram.com/rob.gregorio
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои "Игры престолов"
    Фото instagram.com/rob.gregorio
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои "Игры престолов"
    Фото instagram.com/rob.gregorio
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои "Игры престолов"
    Фото instagram.com/rob.gregorio
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои "Игры престолов"
    Фото instagram.com/rob.gregorio
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои "Игры престолов"
    Фото instagram.com/rob.gregorio
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои "Игры престолов"
    Фото instagram.com/rob.gregorio
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои "Игры престолов"
    Фото instagram.com/rob.gregorio
    Бумажные герои Игры престолов
    Бумажные герои "Игры престолов"
    Фото instagram.com/rob.gregorio

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    Бумажные герои "Игры престолов"

    Роббин Грегорио из Филиппин потратил немало времени для изготовления оригинальных произведений искусства: бумажных портретов главных героев сериала "Игра престолов".

    Творения Роббина придутся по вкусу фанатам сериала: несколько слоев бумаги разного цвета и текстуры превращены в объемные изображения.

    Разглядывая портреты, любители "Игры престолов" могут скоротать время в ожидании нового сезона знаменитого сериала. По сообщению американской актрисы Мэйси Уильямс, исполнившей роль Арьи Старк, первый эпизод заключительного сезона выйдет на экраны в апреле 2019 года.

    Смотрите также: Фото со съемочной площадки "Игры престолов"

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