Фанаты оценят: бумажные герои "Игры престолов"

Роббин Грегорио из Филиппин потратил немало времени для изготовления оригинальных произведений искусства: бумажных портретов главных героев сериала "Игра престолов".

Творения Роббина придутся по вкусу фанатам сериала: несколько слоев бумаги разного цвета и текстуры превращены в объемные изображения.

Разглядывая портреты, любители "Игры престолов" могут скоротать время в ожидании нового сезона знаменитого сериала. По сообщению американской актрисы Мэйси Уильямс, исполнившей роль Арьи Старк, первый эпизод заключительного сезона выйдет на экраны в апреле 2019 года.

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