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    "Дикие танцы" Русланы с лебедями под Киевом

    (обновлено: )31716
    Как известная украинская певица весну встречала
    Как известная украинская певица весну встречала
    Лебедь
    Как известная украинская певица весну встречала
    Лебеди
    Как известная украинская певица весну встречала
    Как известная украинская певица весну встречала
    Как известная украинская певица весну встречала
    Лебедь
    Как известная украинская певица весну встречала
    Как известная украинская певица весну встречала
    Как известная украинская певица весну встречала
    Как известная украинская певица весну встречала
    Как известная украинская певица весну встречала
    Facebook Ruslana Lyzhychko
    Как известная украинская певица весну встречала
    Как известная украинская певица весну встречала
    Facebook Ruslana Lyzhychko
    Лебедь
    Лебедь
    Facebook Ruslana Lyzhychko
    Как известная украинская певица весну встречала
    Как известная украинская певица весну встречала
    Facebook Ruslana Lyzhychko
    Лебеди
    Лебеди
    Facebook Ruslana Lyzhychko
    Как известная украинская певица весну встречала
    Как известная украинская певица весну встречала
    Facebook Ruslana Lyzhychko
    Как известная украинская певица весну встречала
    Как известная украинская певица весну встречала
    Facebook Ruslana Lyzhychko
    Как известная украинская певица весну встречала
    Как известная украинская певица весну встречала
    Facebook Ruslana Lyzhychko
    Лебедь
    Лебедь
    Facebook Ruslana Lyzhychko
    Как известная украинская певица весну встречала
    Как известная украинская певица весну встречала
    Facebook Ruslana Lyzhychko
    Как известная украинская певица весну встречала
    Как известная украинская певица весну встречала
    Facebook Ruslana Lyzhychko
    Как известная украинская певица весну встречала
    Как известная украинская певица весну встречала
    Facebook Ruslana Lyzhychko

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    Как известная украинская певица весну встречала

    Известная украинская певица, победительница Евровидения Руслана Лыжичко рассказала в Facebook, как она встретила весну в компании двух лебедей на озере под Киевом. На фото в купальнике среди снега певица показала свою прекрасную спортивную фигуру и отменную закалку.

    Смотрите также: Певица Руслана: давайте снимем с себя шаровары

    "Эти фото я назвала "Весна на снегу" и посвящаю их особом вдохновению, которое невозможно не почувствовать. У Владимира Ивасюка была моя любимая песня "Звезды на снегу", и там есть такие слова "я твое крыло, ты мое крыло, счастья большего не надо… только мы коснемся неба…" Мне повезло под Киевом сделать эти кадры и увидеть весну на снегу с парой прекрасных лебедей", — описала происходящее Руслана.

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