"Дикие танцы" Русланы с лебедями под Киевом

Известная украинская певица, победительница Евровидения Руслана Лыжичко рассказала в Facebook, как она встретила весну в компании двух лебедей на озере под Киевом. На фото в купальнике среди снега певица показала свою прекрасную спортивную фигуру и отменную закалку.

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"Эти фото я назвала "Весна на снегу" и посвящаю их особом вдохновению, которое невозможно не почувствовать. У Владимира Ивасюка была моя любимая песня "Звезды на снегу", и там есть такие слова "я твое крыло, ты мое крыло, счастья большего не надо… только мы коснемся неба…" Мне повезло под Киевом сделать эти кадры и увидеть весну на снегу с парой прекрасных лебедей", — описала происходящее Руслана.