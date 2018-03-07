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    Фотоленты

    Девушка, которая покоряет с первого взгляда

    (обновлено: )125610
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/Sports illustrated
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/
    Барбара Палвин
    instagram.com/realbarbarapalvin/Sports illustrated

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    Венгерская красавица Барбара Палвин (Пайвин) пользуется огромной популярностью, о чем свидетельствует число ее подписчиков в Instagram — за страницей 24-летней девушки следят почти 8 миллионов человек, а она радует их яркими образами.

    Девушку обнаружил представитель модельного агентства Icon Model Management — Балажели, который на сегодняшний день является ее менеджером.

    Смотрите также: Бразильская прыгунья в воду впечатляет пляжными снимками

    Палвин участвует в показах Victoria’s Secret, Prada и Louis Vuitton, снимается для Vogue и Sports Illustrated. 

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