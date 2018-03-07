Девушка, которая покоряет с первого взгляда

Венгерская красавица Барбара Палвин (Пайвин) пользуется огромной популярностью, о чем свидетельствует число ее подписчиков в Instagram — за страницей 24-летней девушки следят почти 8 миллионов человек, а она радует их яркими образами.

Девушку обнаружил представитель модельного агентства Icon Model Management — Балажели, который на сегодняшний день является ее менеджером.

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Палвин участвует в показах Victoria’s Secret, Prada и Louis Vuitton, снимается для Vogue и Sports Illustrated.