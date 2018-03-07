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    Фотоленты

    Яркий и неповторимый. 77 лет со дня рождения Андрея Миронова

    (обновлено: )19240
    Андрей Миронов
    Евгений Жариков, Андрей Миронов, Наталья Фатеева и Наталья Кустинская в фильме Три плюс два
    Андрей Миронов, Наталья Фатеева в фильме Три плюс два
    Андрей Миронов. Архивное фото
    Андрей Миронов в роли Тушканчика в сцене из спектакля Женский монастырь
    Артист Андрей Миронов с дочерью Машей
    Александр Ширвиндт и Андрей Миронов
    Андрей Миронов в фильме Сказка странствий
    Андрей Миронов
    Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле Безумный день, или Женитьба Фигаро
    Актер Андрей Миронов в кадре из художественного фильма Три плюс два
    Анатолий Папанов и Андрей Миронов в сцене из спектакля У времени в плену
    Андрей Миронов
    Андрей Миронов
    Андрей Миронов
    Актер театра и кино Андрей Миронов.
    Андрей Миронов
    Актер театра и кино Андрей Миронов
    Андрей Миронов
    Актер Московского театра Сатиры Андрей Миронов (1941-87).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Евгений Жариков, Андрей Миронов, Наталья Фатеева и Наталья Кустинская в фильме Три плюс два
    Актеры Евгений Жариков в роли Вадима, Андрей Миронов в роли Романа, Наталья Фатеева в роли Зои и Наталья Кустинская в роли Наташи (слева направо) в фильме Генриха Оганесяна "Три плюс два".
    RIA News РИА Новости
    Андрей Миронов, Наталья Фатеева в фильме Три плюс два
    Артисты Андрей Миронов (справа) и Наталья Фатеева (слева) в фильме режиссера Генриха Оганисяна "Три плюс два".
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    Андрей Миронов. Архивное фото
    Актер московского театра Сатиры Андрей Миронов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Андрей Миронов в роли Тушканчика в сцене из спектакля Женский монастырь
    01.09.1974. Актер театра и кино, артист эстрады Андрей Миронов в роли Мирона Тушканчика в сцене из спектакля "Женский монастырь". Московский академический театр сатиры.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Артист Андрей Миронов с дочерью Машей
    01.06.1980. Заслуженный артист РСФСР Андрей Миронов с дочерью Машей.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Ширвиндт и Андрей Миронов
    03.09.1980. Александр Ширвиндт (сидит) и Андрей Миронов , заслуженные артисты РСФСР - артисты Московского театра Сатиры.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Андрей Миронов в фильме Сказка странствий
    11.02.1982. Актер Андрей Миронов в роли Орландо в фильме "Сказка странствий" (режиссер Александр Митта, совместное производство кинематографистов СССР, ЧССР и СРР).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Андрей Миронов
    08.09.1984. Народный артист РСФСР Андрей Миронов в роли американского журналиста Чарльза Брайта на съемках фильма «Победа» по одноименному роману писателя Александра Чаковского.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле Безумный день, или Женитьба Фигаро
    01.01.1979. Народный артист РСФСР Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро" по пьесе П. Бомарше в постановке В. Плучека. Московский академический театр Сатиры.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер Андрей Миронов в кадре из художественного фильма Три плюс два
    01.11.1963. Актер Андрей Миронов в роли Ромы в кадре из художественного фильма "Три плюс два". 1963 год. Режиссер Генрих Оганисян. Киностудия им. Горького, Рижская киностудия.
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    Анатолий Папанов и Андрей Миронов в сцене из спектакля У времени в плену
    01.03.1974. Артисты Анатолий Папанов в роли солдата Егора Сысоева и Андрей Миронов (справа) в роли Всеволода Вишневского в сцене из спектакля "У времени в плену". Московский академический театр сатиры.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Андрей Миронов
    Актер Московского театра Сатиры Андрей Миронов (1941-1987 г.г.).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Андрей Миронов
    Народный артист РСФСР Андрей Миронов (слева) и артистка Татьяна Догилева (справа) в фильме режиссера Владимира Бортко "Блондинка за углом" киностудии "Ленфильм".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Андрей Миронов
    Актер Андрей Миронов в роли Орландо в фильме "Сказка странствий" (режиссер Александр Митта, совместное производство кинематографистов СССР, ЧССР и СРР).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер театра и кино Андрей Миронов.
    Актер театра и кино Андрей Миронов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Андрей Миронов
    Артист Московского театра сатиры Андрей Миронов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер театра и кино Андрей Миронов
    Актер театра и кино Андрей Миронов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Актер Московского театра Сатиры Андрей Миронов (1941-87).

    В среду, 7 марта, исполняется 77 лет со дня рождения Андрея Миронова, советского актера театра и кино, артиста эстрады и певца. 

    Смотрите также: "Ай-лю-лю потом". Лучшие персонажи и крылатые фразы из комедий Гайдая

    Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье известных эстрадных артистов Александра Менакера и Марии Мироновой. За свою недолгую жизнь он оставил яркий след в истории советского кинематографа и театра.

    14 августа 1987 года во время гастролей театра в Риге на спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро", не доиграв последнюю сцену, Миронов потерял сознание на сцене. Его отнесли за кулисы и вызвали "скорую". В больнице ему диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. В течение двух дней проводились мероприятия по поддержке дыхания и сердцебиения. Не приходя в сознание, 16 августа Миронов скончался на 47-м году жизни.

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