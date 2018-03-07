Яркий и неповторимый. 77 лет со дня рождения Андрея Миронова

В среду, 7 марта, исполняется 77 лет со дня рождения Андрея Миронова, советского актера театра и кино, артиста эстрады и певца.
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Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье известных эстрадных артистов Александра Менакера и Марии Мироновой. За свою недолгую жизнь он оставил яркий след в истории советского кинематографа и театра.
14 августа 1987 года во время гастролей театра в Риге на спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро", не доиграв последнюю сцену, Миронов потерял сознание на сцене. Его отнесли за кулисы и вызвали "скорую". В больнице ему диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. В течение двух дней проводились мероприятия по поддержке дыхания и сердцебиения. Не приходя в сознание, 16 августа Миронов скончался на 47-м году жизни.