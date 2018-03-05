Итальянская топ-модель, от которой невозможно отвести взгляд

Итальянская супермодель Бьянка Балти появилась на свет 25 мая 1984 года в небольшом городке Лоди в Ломбардии. Коренным итальянцем был лишь отец Бьянки, её мама родилась и выросла в Азербайджане. Такая смесь кровей и обеспечила девочке необычную и яркую внешность. Поэтому с раннего детства Бьянка начала всерьёз задумываться о модельной карьере.

С самого детства девушку видели на различных смотрах в модельных агентствах. Она упорно посещала все возможные кастинги и стучала во все двери, чтобы попасть на свой первый показ. Для начала Бьянке предложили сделать фото для нескольких региональных глянцевых журналов. А после того как критики забросали её комплиментами и восторженными оценками, девушку пригласили сделать фото на обложку легендарного L`Officiel. Она, конечно же, с радостью согласилась и в сентябре 2004 года глянец вышел с Бьянкой Балти на главной странице.

Сразу после этого начали поступать многочисленные приглашения и фотосессии в Vogue, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Jalouse, Cosmopolitan, Elle и Playboy. Самые именитые кутюрье и элитные бренды выстраивались в очередь, чтобы предложить контракт Бьянке. Среди них Roberto Cavalli, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Valentino, DKNY, Armani Jeans и целый ворох других, менее известных компаний.

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В 2005 году Бьянка Балти отлично показала себя в показе белья от Victoria’s Secret, а это значит, что тело итальянской красавицы было признано идеальным. Юную модель приглашают также представлять бренды Revlon, Missoni и Guess. Начало этого же года было очень щедрым на предложения. Бьянка участвовала в показах Nina Ricci, Balenciaga, Valentino и Lanvin. А в 2006 году Бьянка попробовала себя в видео, дебютировав в ролике Mango.

В 2007 году Бьянка Балти снялась в художественном фильме "Go-GoTales".

В июне 2008 года вышел British Harper’s с Бьянкой Балти на обложке, а в августе – Allure. На парижской неделе моды Бьянка выступила в показах от LaPerla, Ann Demeulemeester и Blumarine. 2009 год Балти поработала с Чезаре Пачиотти. Ее лицо не сходило со страниц глянцев Playboy и Vogue. В модных показах она представляет Max Mara, Blumarine, Givenchy и DSquared2. Замечена в плотном сотрудничестве с известным фотографом Патриком Демаршелье. Не останавливает свой бешеный ритм Бьянка и в 2010 году. Она снова блистает на подиумах и работает на бесчисленных фото- и видеосъёмках. В 2011 году Карл Лагерфельд решил сделать Бьянку Балти лицом своих новых духов Karleidoscope.

Блестящая карьера всегда мешает личной жизни – это известный стереотип, который Бьянка Балти опровергла. Она по большой любви вышла замуж за ассистента фотографа Кристиана Лучиди и родила ему дочурку Матильду. Как это часто бывает, в семейной жизни что-то пошло не так и в 2009 году пара распалась. Но Бьянка продолжала жить прежней жизнью и растить дочь.

В повседневной жизни она самая обычная заботливая женщина. Это можно заметить при посещении её странички в Instagram. Всемирно известная модель даже косметикой дома не пользуется.



