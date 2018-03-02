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    Фотоленты

    Супермодель из Бразилии, ставшая народной любимицей в США

    (обновлено: )636
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/Sports Illustrated Swimsuit
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/Sports Illustrated Swimsuit
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/Sports Illustrated Swimsuit
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/Sports Illustrated Swimsuit
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/Sports Illustrated Swimsuit
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/Sports Illustrated Swimsuit
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/
    Модель Анна де Паула
    instagram.com/annedepaula_/

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    21-летняя Анна де Паула из Бразилии — восходящая звезда модельного бизнеса. О девушке мигом заговорили все мировые СМИ после провокационной фотосессии для журнала Sports Illustrated. 

    Анна де Паула родилась в Рио-де-Жанейро. В детстве девочка хотела быть гинекологом, но когда ей исполнилось 14 лет, мама отправила фотографии дочери в одно из модельных агентств. Ей сразу предложили заключить контракт, и де Паула начала делать первые шаги в модельном бизнесе.

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    Слава пришла к Анне после того, как она выложила свои снимки на сайте конкурса Sports Illustrated, и, сама того не ожидая, победила в зрительском голосовании, выиграв главный приз — откровенную фотосессию для издания. 

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    "Мне было тяжело покинуть Бразилию и получить работу в Америке. Я безумно рада, что моя мечта сбылась", — поделилась в одном из интервью де Паула.

    Чтобы быть в форме, Анна занимается спортом 3 раза в неделю, модель обожает тайский бокс.

    "В детстве я играла в футбольной команде в своем родном городе. Была вратарем, кстати!" — рассказывала в одном из интервью де Паула.

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