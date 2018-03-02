Супермодель из Бразилии, ставшая народной любимицей в США

21-летняя Анна де Паула из Бразилии — восходящая звезда модельного бизнеса. О девушке мигом заговорили все мировые СМИ после провокационной фотосессии для журнала Sports Illustrated.

Анна де Паула родилась в Рио-де-Жанейро. В детстве девочка хотела быть гинекологом, но когда ей исполнилось 14 лет, мама отправила фотографии дочери в одно из модельных агентств. Ей сразу предложили заключить контракт, и де Паула начала делать первые шаги в модельном бизнесе.

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Слава пришла к Анне после того, как она выложила свои снимки на сайте конкурса Sports Illustrated, и, сама того не ожидая, победила в зрительском голосовании, выиграв главный приз — откровенную фотосессию для издания.

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"Мне было тяжело покинуть Бразилию и получить работу в Америке. Я безумно рада, что моя мечта сбылась", — поделилась в одном из интервью де Паула.

Чтобы быть в форме, Анна занимается спортом 3 раза в неделю, модель обожает тайский бокс.

"В детстве я играла в футбольной команде в своем родном городе. Была вратарем, кстати!" — рассказывала в одном из интервью де Паула.