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    Фотоленты

    Сеть взорвал флешмоб с "отрезанными" головами

    (обновлено: )26803
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com
    #guccichallenge / instagram.com

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    В сети набирает популярность новый флешмоб с "отрезанными" головами. Пользователи публикуют снимки с друзьями, головы которых держат в руках, пряча их тела за кадром. Фотографии сопровождаются хэштегом #GucciChallenge.

    Ранее на показе моды бренда Gucci в Милане модели прошли по подиуму с аксессуарами в виде своих голов в руках. Место модного показа было представлено в виде палаты с хирургическим столом в середине.

    Смотрите также: Блондинка с бюстом 8-го размера снялась в новой провокационной фотосессии

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