Сеть взорвал флешмоб с "отрезанными" головами

В сети набирает популярность новый флешмоб с "отрезанными" головами. Пользователи публикуют снимки с друзьями, головы которых держат в руках, пряча их тела за кадром. Фотографии сопровождаются хэштегом #GucciChallenge.

Ранее на показе моды бренда Gucci в Милане модели прошли по подиуму с аксессуарами в виде своих голов в руках. Место модного показа было представлено в виде палаты с хирургическим столом в середине.

Смотрите также: Блондинка с бюстом 8-го размера снялась в новой провокационной фотосессии