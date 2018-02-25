наверх
25.02.201813:40
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Влюбленные тюлени и семья африканцев. Топ-10 самых удивительных фото

    (обновлено: )30911
    Лучшим профессиональным фотографом в сфере природы был признан Филип Трестон из Австрии
    Сара Блесенер из США получила приз в номинации Лучший фотограф, работающий в редакции СМИ
    Кристиан ван Хайст, представляющий Нидерланды, удостоен награды за снимок в номинации Открытие года
    Итальянский фотограф Элл Кости удивил жюри Архитектурным открытием года
    А немец Флориан У. Мюллер, давно специализирующийся на съемке зданий и памятников, получил приз как Лучший фотограф архитектуры
    Голландский фотограф стал Открытием года за вдохновенную съемку портрета
    Американский фотограф Юнис Энджин — открытие года — стал автором лучшего художественного снимка
    Лучшим портретным фотографом стала Изабела Пачини из Бразилии — жюри обратило внимание на острый социальный сюжет ее снимка
    Патрик Эмс из Швейцарии стал открытием года в области фотографии природы
    За профессиональную съемку природы высшую награду получил Стефано Гардель из Швейцарии
    Лучшим профессиональным фотографом в сфере природы был признан Филип Трестон из Австрии
    Лучшим профессиональным фотографом в сфере природы был признан Филип Трестон из Австрии
    Philip Thurston/ International Photographer of the Year 2017
    Сара Блесенер из США получила приз в номинации Лучший фотограф, работающий в редакции СМИ
    Сара Блесенер из США получила приз в номинации "Лучший фотограф, работающий в редакции СМИ"
    Sarah Blesener/ International Photographer of the Year 2017
    Кристиан ван Хайст, представляющий Нидерланды, удостоен награды за снимок в номинации Открытие года
    Кристиан ван Хайст, представляющий Нидерланды, удостоен награды за снимок в номинации "Открытие года"
    Christiaan van Heijst/ International Photographer of the Year 2017
    Итальянский фотограф Элл Кости удивил жюри Архитектурным открытием года
    Итальянский фотограф Элл Кости удивил жюри "Архитектурным открытием года"
    Ell Costi/ International Photographer of the Year 2017
    А немец Флориан У. Мюллер, давно специализирующийся на съемке зданий и памятников, получил приз как Лучший фотограф архитектуры
    А немец Флориан У. Мюллер, давно специализирующийся на съемке зданий и памятников, получил приз как "Лучший фотограф архитектуры"
    Florian W. Mueller/ International Photographer of the Year 2017
    Голландский фотограф стал Открытием года за вдохновенную съемку портрета
    Голландский фотограф стал "Открытием года" за вдохновенную съемку портрета
    Jan Janssen/ International Photographer of the Year 2017
    Американский фотограф Юнис Энджин — открытие года — стал автором лучшего художественного снимка
    Американский фотограф Юнис Энджин — "открытие года" — стал автором лучшего художественного снимка
    Eunice Eunjin Oh/ International Photographer of the Year 2017
    Лучшим портретным фотографом стала Изабела Пачини из Бразилии — жюри обратило внимание на острый социальный сюжет ее снимка
    Лучшим портретным фотографом стала Изабела Пачини из Бразилии — жюри обратило внимание на острый социальный сюжет ее снимка
    Isabela Pacini/ International Photographer of the Year 2017
    Патрик Эмс из Швейцарии стал открытием года в области фотографии природы
    Патрик Эмс из Швейцарии стал открытием года в области фотографии природы
    Patrick Ems/ International Photographer of the Year 2017
    За профессиональную съемку природы высшую награду получил Стефано Гардель из Швейцарии
    За профессиональную съемку природы высшую награду получил Стефано Гардель из Швейцарии
    Stefano Gardel/ International Photographer of the Year 2017

    Рекомендуем

    В центре Харькова произошло масштабное ДТПКадры масштабного ДТП в центре Харькова: разбиты четыре авто04:25 25.02.2018
    Разграбленный особняк Виктора ПшонкиРазграбленный особняк Пшонки стоит в руинах22:04 24.02.2018
    Актеры превратили свадебную фотосессию в шоу пародийАктеры превратили свадебную фотосессию в шоу пародий17:58 24.02.2018
    София ВегасРебра долой: София Вегас - обладательница осиной талии и внушительной груди12:34 24.02.2018
    Рога и рыбьи хвосты. Новый тренд в мире бровей будоражит соцсети17:57 23.02.2018
    Вечный огонь в КиевеНикого нет. Кива снял охрану Вечного огня в Киеве15:53 23.02.2018
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админзданиеШтурм одесского санатория: неизвестные с арматурой устроили погром12:49 23.02.2018
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостьюВан Дамм в бикини: девушка из Нью-Йорка садится на шпагат где угодно12:15 23.02.2018
    67-летняя актриса снялась в эротической фотосессии PlayboyЗнаменитая актриса снялась для Playboy в 67 лет10:45 23.02.2018
    Все фотоленты
    Лучшим профессиональным фотографом в сфере природы был признан Филип Трестон из Австрии

    Стали известны победители конкурса International Photographer of the Year 2017. Лучших фотографов и их работы определяли в нескольких номинациях, среди которых "Открытие года", Лучший художественный снимок, "Лучший фотограф архитектуры" и другие.

    Сара Блесенер из США получила приз в номинации "Лучший фотограф, работающий в редакции СМИ". Кристиан ван Хайст, представляющий Нидерланды, удостоен награды за снимок в номинации "Открытие года".

    Итальянский фотограф Элл Кости удивил жюри "Архитектурным открытием года". А немец Флориан У. Мюллер, давно специализирующийся на съемке зданий и памятников, получил приз как "Лучший фотограф архитектуры". Голландский фотограф стал "Открытием года" за вдохновенную съемку портрета.

    Американский фотограф Юнис Энджин — "открытие года" — стал автором лучшего художественного снимка. Его работа, действительно, похожа на картину.

    Лучшим портретным фотографом стала Изабела Пачини из Бразилии — жюри обратило внимание на острый социальный сюжет ее снимка.

    Патрик Эмс из Швейцарии стал открытием года в области фотографии природы.

    Лучшим профессиональным фотографом в этой же сфере был признан Филип Трестон из Австрии. За профессиональную съемку природы высшую награду получил Стефано Гардель из Швейцарии.

    Смотрите также: Актеры превратили свадебную фотосессию в шоу пародий

    Ссылки по теме:
    Теги: