Влюбленные тюлени и семья африканцев. Топ-10 самых удивительных фото

Стали известны победители конкурса International Photographer of the Year 2017. Лучших фотографов и их работы определяли в нескольких номинациях, среди которых "Открытие года", Лучший художественный снимок, "Лучший фотограф архитектуры" и другие.

Сара Блесенер из США получила приз в номинации "Лучший фотограф, работающий в редакции СМИ". Кристиан ван Хайст, представляющий Нидерланды, удостоен награды за снимок в номинации "Открытие года".

Итальянский фотограф Элл Кости удивил жюри "Архитектурным открытием года". А немец Флориан У. Мюллер, давно специализирующийся на съемке зданий и памятников, получил приз как "Лучший фотограф архитектуры". Голландский фотограф стал "Открытием года" за вдохновенную съемку портрета.

Американский фотограф Юнис Энджин — "открытие года" — стал автором лучшего художественного снимка. Его работа, действительно, похожа на картину.

Лучшим портретным фотографом стала Изабела Пачини из Бразилии — жюри обратило внимание на острый социальный сюжет ее снимка.

Патрик Эмс из Швейцарии стал открытием года в области фотографии природы.

Лучшим профессиональным фотографом в этой же сфере был признан Филип Трестон из Австрии. За профессиональную съемку природы высшую награду получил Стефано Гардель из Швейцарии.

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