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    Фотоленты

    Ван Дамм в бикини: девушка из Нью-Йорка садится на шпагат где угодно

    (обновлено: )75440
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli
    Жительница Нью-Йорка Мария Пуччарелли потрясла мир своей невероятной гибкостью
    instagram.com/maria.pucciarelli

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    Мария Пуччарелли из Нью-Йорка благодаря своей растяжке и гибкости могла бы составить конкуренцию любому акробату или бойцу восточных единоборств.

    Мария достигла невероятного уровня  благодаря тысячам часов упорных тренировок. С 14 лет она занимается искусством конторсии — изгибания тела в необычные формы. Конторсия часто включается в акробатику и представления цирковых актеров.

    Одно из самых сложных упражнений, которое девушка может сделать, — тройная складка. Также во время тренировок тренер может стать на Марию, когда она сидит в шпагате.

    Ранее российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова показала, как села на шпагат в русской бане в первый день 2018 года.

    Смотрите также: Белорусский "Ван Дамм" сел на шпагат между движущимися БелАЗами

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