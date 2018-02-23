Ван Дамм в бикини: девушка из Нью-Йорка садится на шпагат где угодно

Мария Пуччарелли из Нью-Йорка благодаря своей растяжке и гибкости могла бы составить конкуренцию любому акробату или бойцу восточных единоборств.

Мария достигла невероятного уровня благодаря тысячам часов упорных тренировок. С 14 лет она занимается искусством конторсии — изгибания тела в необычные формы. Конторсия часто включается в акробатику и представления цирковых актеров.

Одно из самых сложных упражнений, которое девушка может сделать, — тройная складка. Также во время тренировок тренер может стать на Марию, когда она сидит в шпагате.

Ранее российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова показала, как села на шпагат в русской бане в первый день 2018 года.

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