Знойная американка из Техаса может воспламенить что угодно

Знойная блондинка Кара дель Торо родом из Техаса. Юг США известен горячим климатом и не менее горячими девушками.

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Мисс дель Торо не исключение – она не надевает нижнее белье на красную дорожку и пленяет мужчин одним только взглядом.

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Красавица не стесняется публиковать свои откровенные фото на своей странице в Instagram. Более 600 тыс. пользователей следят за жизнью горячей южанки.