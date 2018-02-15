Масленица по-бразильски. Грязевая вечеринка Bloco da Lama

В бразильском небольшом приморском городке Парати устраивают грязевую вечеринку Bloco da Lama. В первый день Масленицы сотни полуголых человек вымазываются в грязь во время веселой вечеринки.

Легенда гласит, что эта традиция зародилась в 1986 году после того, как местные подростки прогулялись в близлежащие мангровые леса и намазали себя густой грязью, чтобы отвадить москитов, а затем разбрелись по Парати.

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Теперь этот праздник проходит ежегодно, люди покрытые грязью веселятся, пьют и танцуют на пляже.