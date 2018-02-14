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    Фотоленты

    Любовь неземная. Самые известные кинопары

    (обновлено: )57820
    Весьма темпераментные, но при этом такие смешные отношения убежденного холостяка Элиа и избалованной горожанки Лизы в фильме Укрощение строптивого восхитительно сыграли Адриано Челентано и Орнелла Мути.
    В далеком будущем любовь Лилу и Корбена Далласа оказалась единственным средством спасения человечества. Роли в Пятом элементе сыграли Брюс Уиллис и Милла Йовович.
    История директора предприятия Екатерины и слесаря Георгия Ивановича - лучшая иллюстрация того, что искренность и доброта - идеальная почва для любых отношений. Главные роли в фильме Москва слезам не верит сыграли Вера Алентова и Алексей Баталов.
    Принцесса Лея Органа, конечно же, не устояла перед обаянием дерзкого контрабандиста Хана Соло, да и бороться с темной стороной силы проще не в одиночку. Роли важнейших фигур альянса повстанцев в Звездных войнах сыграли Харрисон Форд и Кэрри Фишер.
    Отношения между Милагрос и Иво доказывают, что девушка, выросшая в церковном приюте, вполне может быть парой наследнику состоятельной фамилии. Главные роли в сериале Дикий ангел сыграли Наталия Орейро и Факундо Арана.
    О любви и приключениях Скарлетт О'Хары и Ретта Батлера во времена Гражданской войны в США в фильме Унесенные ветром рассказали Вивьен Ли и Кларк Гейбл.
    За развитием отношений между самовлюбленной, избалованной папиной дочкой и застенчивым профессором палеонтологии можно следить на протяжении 236 серий сериала Друзья. Пару, прошедшую через свадьбу, развод и рождение дочери сыграли Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон.
    Современную версию классической истории о прекрасной даме, которую из темной башни спасает рыцарь на белом коне, нам рассказали Джулия Робертс и Ричард Гир в фильме Красотка.
    Супруги не только на большом экране, но и в жизни, Элизабет Тейлор и Ричард Бертон вместе рассказали трагическую историю любви египетской царицы Клеопатры и древнеримского военачальника Марка Антония.
    Встреча юноши и девушки из разных социальных слоев на борту злополучного корабля, совершавшего свой первый и последний рейс, не могла не обернуться трагической историей любви. Роли в легендарном Титанике сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
    Даже когда города лежат в руинах, а люди порабощены машинами, любовь остается любовью, доказывает нам история Нео и Тринити, восставших против всесильной Матрицы. Роль Избранного сыграл Киану Ривз, а его подругу-хакера — Керри-Энн Мосс.
    История Принцессы, которая предпочла Трубадура заманчивым сводам дворца, уже много лет радует музыкой Геннадия Гладкова, стихами Юрия Энтина, озвучкой Эльмиры Жерздевой и Олега Анофриева.
    За сложными и подчас непредсказуемыми отношениями Кэрри Брэдшоу и Мужчины ее мечты, которых сыграли Сара Джессика Паркер и Крис Нот, вся прекрасная половина человечества следила на протяжении шести сезонов сериала Секс в большом городе.
    История Тоси Кислициной и Ильи Ковригина из Девчат доказала, что любовному недугу подвержены и заносчивые передовики производства, особенно когда их вкусно кормят. Роли сыграли Надежда Румянцева и Николай Рыбников.
    Абсурдная ситуация, которая легла в основу фильма Ирония судьбы, или С легким паром!, превратилась в любимую многими историю любви Наденьки и Лукашина, которых сыграли Барбара Брыльска и Андрей Мягков
    Легенду о красавице и чудовище каждая эпоха рассказывает по-своему, но суть всегда остается одна: чтобы победить зло, надо научиться любить не только себя. В последней экранизации сказки историю обычной девушки и заколдованного принца сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.
    Историю любви супергероя Человека-паука и его подруги Мэри Джейн на большом экране весьма убедительно рассказали Тоби Магуайр и Кирстен Данст.
    Двадцать первый век подарил нам сумеречную историю любви между девушкой и вампиром. Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон настолько вжились в роли, что даже закрутили роман на съемочной площадке киносаги.
    Завтрак у Тиффани. Редко какая современная романтическая комедия обходится без упоминания или скрытого цитирования этого фильма. История любви наивной и взбалмошной Холли, которую сыграла Одри Хепберн, и писателя Пола (Джордж Пеппард) стала одной из лучших экранизаций книги в истории кино.
    Патрику Суэйзи и Деми Мур в фильме Привидение удалось рассказать удивительную историю про то, как любовь легко и непринужденно побеждает смерть.
    Райан Гослинг и Эмма Стоун не раз встречались на съемочной площадке, но их последнее совместное творение затмило все предыдущие. История любви джазового пианиста Себастьяна и начинающей актрисы Мии в фильме Ла-Ла Лэнд однозначно вошла в список классики Голливуда.
    История отношений двух старшеклассников Кати и Романа из кинофильма Вам и не снилось... довела до слез не одно поколение барышень. Главные роли в фильме исполняют Никита Михайловский и Татьяна Аксюта
    Весьма темпераментные, но при этом такие смешные отношения убежденного холостяка Элиа и избалованной горожанки Лизы в фильме Укрощение строптивого восхитительно сыграли Адриано Челентано и Орнелла Мути.
    Весьма темпераментные, но при этом такие смешные отношения убежденного холостяка Элиа и избалованной горожанки Лизы в фильме "Укрощение строптивого" восхитительно сыграли Адриано Челентано и Орнелла Мути.
    © Capital Film (1980)
    В далеком будущем любовь Лилу и Корбена Далласа оказалась единственным средством спасения человечества. Роли в Пятом элементе сыграли Брюс Уиллис и Милла Йовович.
    В далеком будущем любовь Лилу и Корбена Далласа оказалась единственным средством спасения человечества. Роли в "Пятом элементе" сыграли Брюс Уиллис и Милла Йовович.
    © Hollywood Digital (1997)
    История директора предприятия Екатерины и слесаря Георгия Ивановича - лучшая иллюстрация того, что искренность и доброта - идеальная почва для любых отношений. Главные роли в фильме Москва слезам не верит сыграли Вера Алентова и Алексей Баталов.
    История директора предприятия Екатерины и слесаря Георгия Ивановича - лучшая иллюстрация того, что искренность и доброта - идеальная почва для любых отношений. Главные роли в фильме "Москва слезам не верит" сыграли Вера Алентова и Алексей Баталов.
    © Мосфильм (1979)
    Принцесса Лея Органа, конечно же, не устояла перед обаянием дерзкого контрабандиста Хана Соло, да и бороться с темной стороной силы проще не в одиночку. Роли важнейших фигур альянса повстанцев в Звездных войнах сыграли Харрисон Форд и Кэрри Фишер.
    Принцесса Лея Органа, конечно же, не устояла перед обаянием дерзкого контрабандиста Хана Соло, да и бороться с темной стороной силы проще не в одиночку. Роли важнейших фигур альянса повстанцев в "Звездных войнах" сыграли Харрисон Форд и Кэрри Фишер.
    © Lucasfilm Ltd. (1980)
    Отношения между Милагрос и Иво доказывают, что девушка, выросшая в церковном приюте, вполне может быть парой наследнику состоятельной фамилии. Главные роли в сериале Дикий ангел сыграли Наталия Орейро и Факундо Арана.
    Отношения между Милагрос и Иво доказывают, что девушка, выросшая в церковном приюте, вполне может быть парой наследнику состоятельной фамилии. Главные роли в сериале "Дикий ангел" сыграли Наталия Орейро и Факундо Арана.
    © Television Federal (Telefe) (1998)
    О любви и приключениях Скарлетт О'Хары и Ретта Батлера во времена Гражданской войны в США в фильме Унесенные ветром рассказали Вивьен Ли и Кларк Гейбл.
    О любви и приключениях Скарлетт О'Хары и Ретта Батлера во времена Гражданской войны в США в фильме "Унесенные ветром" рассказали Вивьен Ли и Кларк Гейбл.
    © AP Photo
    За развитием отношений между самовлюбленной, избалованной папиной дочкой и застенчивым профессором палеонтологии можно следить на протяжении 236 серий сериала Друзья. Пару, прошедшую через свадьбу, развод и рождение дочери сыграли Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон.
    За развитием отношений между самовлюбленной, избалованной "папиной дочкой" и застенчивым профессором палеонтологии можно следить на протяжении 236 серий сериала "Друзья". Пару, прошедшую через свадьбу, развод и рождение дочери сыграли Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон.
    © AP Photo / Michael Caulfield
    Современную версию классической истории о прекрасной даме, которую из темной башни спасает рыцарь на белом коне, нам рассказали Джулия Робертс и Ричард Гир в фильме Красотка.
    Современную версию классической истории о прекрасной даме, которую из темной башни спасает рыцарь на белом коне, нам рассказали Джулия Робертс и Ричард Гир в фильме "Красотка".
    © Silver Screen Partners IV (1990)
    Супруги не только на большом экране, но и в жизни, Элизабет Тейлор и Ричард Бертон вместе рассказали трагическую историю любви египетской царицы Клеопатры и древнеримского военачальника Марка Антония.
    Супруги не только на большом экране, но и в жизни, Элизабет Тейлор и Ричард Бертон вместе рассказали трагическую историю любви египетской царицы Клеопатры и древнеримского военачальника Марка Антония.
    © AP Photo / Girolamo
    Встреча юноши и девушки из разных социальных слоев на борту злополучного корабля, совершавшего свой первый и последний рейс, не могла не обернуться трагической историей любви. Роли в легендарном Титанике сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
    Встреча юноши и девушки из разных социальных слоев на борту злополучного корабля, совершавшего свой первый и последний рейс, не могла не обернуться трагической историей любви. Роли в легендарном "Титанике" сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
    © AP Photo / Matt Sayles
    Даже когда города лежат в руинах, а люди порабощены машинами, любовь остается любовью, доказывает нам история Нео и Тринити, восставших против всесильной Матрицы. Роль Избранного сыграл Киану Ривз, а его подругу-хакера — Керри-Энн Мосс.
    Даже когда города лежат в руинах, а люди порабощены машинами, любовь остается любовью, доказывает нам история Нео и Тринити, восставших против всесильной Матрицы. Роль Избранного сыграл Киану Ривз, а его подругу-хакера — Керри-Энн Мосс.
    © Warner Bros. Pictures Co. (1999)
    История Принцессы, которая предпочла Трубадура заманчивым сводам дворца, уже много лет радует музыкой Геннадия Гладкова, стихами Юрия Энтина, озвучкой Эльмиры Жерздевой и Олега Анофриева.
    История Принцессы, которая предпочла Трубадура заманчивым сводам дворца, уже много лет радует музыкой Геннадия Гладкова, стихами Юрия Энтина, озвучкой Эльмиры Жерздевой и Олега Анофриева.
    © Союзмультфильм (1969)
    За сложными и подчас непредсказуемыми отношениями Кэрри Брэдшоу и Мужчины ее мечты, которых сыграли Сара Джессика Паркер и Крис Нот, вся прекрасная половина человечества следила на протяжении шести сезонов сериала Секс в большом городе.
    За сложными и подчас непредсказуемыми отношениями Кэрри Брэдшоу и Мужчины ее мечты, которых сыграли Сара Джессика Паркер и Крис Нот, вся прекрасная половина человечества следила на протяжении шести сезонов сериала "Секс в большом городе".
    © AP Photo / Kevork Djansezian
    История Тоси Кислициной и Ильи Ковригина из Девчат доказала, что любовному недугу подвержены и заносчивые передовики производства, особенно когда их вкусно кормят. Роли сыграли Надежда Румянцева и Николай Рыбников.
    История Тоси Кислициной и Ильи Ковригина из "Девчат" доказала, что любовному недугу подвержены и заносчивые передовики производства, особенно когда их вкусно кормят. Роли сыграли Надежда Румянцева и Николай Рыбников.
    © Мосфильм (1961)
    Абсурдная ситуация, которая легла в основу фильма Ирония судьбы, или С легким паром!, превратилась в любимую многими историю любви Наденьки и Лукашина, которых сыграли Барбара Брыльска и Андрей Мягков
    Абсурдная ситуация, которая легла в основу фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", превратилась в любимую многими историю любви Наденьки и Лукашина, которых сыграли Барбара Брыльска и Андрей Мягков
    РИА Новости
    Легенду о красавице и чудовище каждая эпоха рассказывает по-своему, но суть всегда остается одна: чтобы победить зло, надо научиться любить не только себя. В последней экранизации сказки историю обычной девушки и заколдованного принца сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.
    Легенду о красавице и чудовище каждая эпоха рассказывает по-своему, но суть всегда остается одна: чтобы победить зло, надо научиться любить не только себя. В последней экранизации сказки историю обычной девушки и заколдованного принца сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.
    © Walt Disney Pictures (2017)
    Историю любви супергероя Человека-паука и его подруги Мэри Джейн на большом экране весьма убедительно рассказали Тоби Магуайр и Кирстен Данст.
    Историю любви супергероя Человека-паука и его подруги Мэри Джейн на большом экране весьма убедительно рассказали Тоби Магуайр и Кирстен Данст.
    © Columbia Pictures Corporation (2002)
    Двадцать первый век подарил нам сумеречную историю любви между девушкой и вампиром. Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон настолько вжились в роли, что даже закрутили роман на съемочной площадке киносаги.
    Двадцать первый век подарил нам сумеречную историю любви между девушкой и вампиром. Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон настолько вжились в роли, что даже закрутили роман на съемочной площадке киносаги.
    © AP Photo / Invision/ Matt Sayles
    Завтрак у Тиффани. Редко какая современная романтическая комедия обходится без упоминания или скрытого цитирования этого фильма. История любви наивной и взбалмошной Холли, которую сыграла Одри Хепберн, и писателя Пола (Джордж Пеппард) стала одной из лучших экранизаций книги в истории кино.
    "Завтрак у Тиффани". Редко какая современная романтическая комедия обходится без упоминания или скрытого "цитирования" этого фильма. История любви наивной и взбалмошной Холли, которую сыграла Одри Хепберн, и писателя Пола (Джордж Пеппард) стала одной из лучших экранизаций книги в истории кино.
    © AP Photo
    Патрику Суэйзи и Деми Мур в фильме Привидение удалось рассказать удивительную историю про то, как любовь легко и непринужденно побеждает смерть.
    Патрику Суэйзи и Деми Мур в фильме "Привидение" удалось рассказать удивительную историю про то, как любовь легко и непринужденно побеждает смерть.
    © Paramount Pictures (1990)
    Райан Гослинг и Эмма Стоун не раз встречались на съемочной площадке, но их последнее совместное творение затмило все предыдущие. История любви джазового пианиста Себастьяна и начинающей актрисы Мии в фильме Ла-Ла Лэнд однозначно вошла в список классики Голливуда.
    Райан Гослинг и Эмма Стоун не раз встречались на съемочной площадке, но их последнее совместное творение затмило все предыдущие. История любви джазового пианиста Себастьяна и начинающей актрисы Мии в фильме "Ла-Ла Лэнд" однозначно вошла в список классики Голливуда.
    © AFP 2018 / Robyn Beck
    История отношений двух старшеклассников Кати и Романа из кинофильма Вам и не снилось... довела до слез не одно поколение барышень. Главные роли в фильме исполняют Никита Михайловский и Татьяна Аксюта
    История отношений двух старшеклассников Кати и Романа из кинофильма "Вам и не снилось..." довела до слез не одно поколение барышень. Главные роли в фильме исполняют Никита Михайловский и Татьяна Аксюта
    РИА Новости

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    Весьма темпераментные, но при этом такие смешные отношения убежденного холостяка Элиа и избалованной горожанки Лизы в фильме "Укрощение строптивого" восхитительно сыграли Адриано Челентано и Орнелла Мути.
    В День всех влюбленных редакция РИА Новости решила вспомнить актеров, которые сыграли любовь на большом экране так, что в это сложно не поверить. Самые романтичные пары кино и мультфильмов.
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