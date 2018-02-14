Любовь неземная. Самые известные кинопары

Весьма темпераментные, но при этом такие смешные отношения убежденного холостяка Элиа и избалованной горожанки Лизы в фильме "Укрощение строптивого" восхитительно сыграли Адриано Челентано и Орнелла Мути.
История директора предприятия Екатерины и слесаря Георгия Ивановича - лучшая иллюстрация того, что искренность и доброта - идеальная почва для любых отношений. Главные роли в фильме "Москва слезам не верит" сыграли Вера Алентова и Алексей Баталов.
Принцесса Лея Органа, конечно же, не устояла перед обаянием дерзкого контрабандиста Хана Соло, да и бороться с темной стороной силы проще не в одиночку. Роли важнейших фигур альянса повстанцев в "Звездных войнах" сыграли Харрисон Форд и Кэрри Фишер.
Отношения между Милагрос и Иво доказывают, что девушка, выросшая в церковном приюте, вполне может быть парой наследнику состоятельной фамилии. Главные роли в сериале "Дикий ангел" сыграли Наталия Орейро и Факундо Арана.
За развитием отношений между самовлюбленной, избалованной "папиной дочкой" и застенчивым профессором палеонтологии можно следить на протяжении 236 серий сериала "Друзья". Пару, прошедшую через свадьбу, развод и рождение дочери сыграли Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон.
Встреча юноши и девушки из разных социальных слоев на борту злополучного корабля, совершавшего свой первый и последний рейс, не могла не обернуться трагической историей любви. Роли в легендарном "Титанике" сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
Даже когда города лежат в руинах, а люди порабощены машинами, любовь остается любовью, доказывает нам история Нео и Тринити, восставших против всесильной Матрицы. Роль Избранного сыграл Киану Ривз, а его подругу-хакера — Керри-Энн Мосс.
За сложными и подчас непредсказуемыми отношениями Кэрри Брэдшоу и Мужчины ее мечты, которых сыграли Сара Джессика Паркер и Крис Нот, вся прекрасная половина человечества следила на протяжении шести сезонов сериала "Секс в большом городе".
История Тоси Кислициной и Ильи Ковригина из "Девчат" доказала, что любовному недугу подвержены и заносчивые передовики производства, особенно когда их вкусно кормят. Роли сыграли Надежда Румянцева и Николай Рыбников.
Абсурдная ситуация, которая легла в основу фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", превратилась в любимую многими историю любви Наденьки и Лукашина, которых сыграли Барбара Брыльска и Андрей Мягков
РИА Новости
Легенду о красавице и чудовище каждая эпоха рассказывает по-своему, но суть всегда остается одна: чтобы победить зло, надо научиться любить не только себя. В последней экранизации сказки историю обычной девушки и заколдованного принца сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.
"Завтрак у Тиффани". Редко какая современная романтическая комедия обходится без упоминания или скрытого "цитирования" этого фильма. История любви наивной и взбалмошной Холли, которую сыграла Одри Хепберн, и писателя Пола (Джордж Пеппард) стала одной из лучших экранизаций книги в истории кино.
Райан Гослинг и Эмма Стоун не раз встречались на съемочной площадке, но их последнее совместное творение затмило все предыдущие. История любви джазового пианиста Себастьяна и начинающей актрисы Мии в фильме "Ла-Ла Лэнд" однозначно вошла в список классики Голливуда.
История отношений двух старшеклассников Кати и Романа из кинофильма "Вам и не снилось..." довела до слез не одно поколение барышень. Главные роли в фильме исполняют Никита Михайловский и Татьяна Аксюта
Весьма темпераментные, но при этом такие смешные отношения убежденного холостяка Элиа и избалованной горожанки Лизы в фильме "Укрощение строптивого" восхитительно сыграли Адриано Челентано и Орнелла Мути.
В День всех влюбленных редакция РИА Новости решила вспомнить актеров, которые сыграли любовь на большом экране так, что в это сложно не поверить. Самые романтичные пары кино и мультфильмов.