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    Фотоленты

    Выдворение Саакашвили. Появились первые кадры митинга под АП

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (876)

    (обновлено: )27410
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    strana.ua
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    ukranews.com
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    ukranews.com
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    ukranews.com
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    strana.ua
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    strana.ua
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    strana.ua
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    strana.ua
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    ukranews.com

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    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018

    Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник задержали сотрудники украинской Госпогранслужбы в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу, с территории которой он нелегально попал в Украину в сентябре прошлого года. Погранслужба Польши подтвердила, что политик прибыл в Варшаву и был принят.

    Смотрите также: Появилось первое видео Саакашвили в Польше

    Адвокаты политика подали в полицию заявление о похищении.

    В настоящее время под зданием Администрации президента проходит митинг в поддержку Михаила Саакашвили. Произошли столкновения и задержания.

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