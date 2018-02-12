Выдворение Саакашвили. Появились первые кадры митинга под АП

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник задержали сотрудники украинской Госпогранслужбы в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу, с территории которой он нелегально попал в Украину в сентябре прошлого года. Погранслужба Польши подтвердила, что политик прибыл в Варшаву и был принят.

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Адвокаты политика подали в полицию заявление о похищении.

В настоящее время под зданием Администрации президента проходит митинг в поддержку Михаила Саакашвили. Произошли столкновения и задержания.