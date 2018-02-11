Огненная бестия из Украины, обожающая сниматься в жанре ню

Украинская модель Юлия Ярошенко любимица всех именитых фотографов, снимающих в жанре ню. Стройная изящная фигура, рыжие вьющиеся локоны и масса веснушек — визитная карточка Юлии. Благодаря им даже на черно-белых фотографиях ее можно легко узнать. Более полумиллиона поклонников следят буквально за каждым шагом девушки "неземной" красоты.

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Никому не суждено остаться равнодушным после взгляда ее озорных глаз. Как Ярошенко сообщает на свой странице в Instagram, она — пляжная девочка, вечно путешествующая. "Сегодня Сидней, а завтра Мельбурн", — пишет девушка, забывшая о печальном настроении зимы.

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