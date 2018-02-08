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    Фотоленты

    Концепт-кары будущего. В Индии стартовало автошоу Auto Expo-2018

    (обновлено: )153
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    REUTERS Saumya Khandelwal
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    REUTERS Saumya Khandelwal
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    REUTERS Saumya Khandelwal
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    REUTERS Saumya Khandelwal
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    REUTERS Saumya Khandelwal
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    SAJJAD HUSSAIN / AFPb
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    SAJJAD HUSSAIN / AFP
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    REUTERS Saumya Khandelwal
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    SAJJAD HUSSAIN / AFP
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    SAJJAD HUSSAIN / AFP
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    SAJJAD HUSSAIN / AFP
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    SAJJAD HUSSAIN / AFP
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    REUTERS Saumya Khandelwal

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    В Индии на автошоу Auto Expo-2018 презентованы ряд автомобилей и концепт-каров, которые готовятся к появлению на рынке.

    Посетители автошоу уже успели отметить уникальные внедорожники Rexton G4, Renault Trezor, седан Toyota Yaris, Tata H5X SUV, Kia Niro, Kia SP SUV та Suzuki Future S.

    Большинство представленных моделей являются либо гибридами и электрокарами.

    Ранее сообщалось, что не менее 11 человек пострадали в результате наезда автомобиля на зрителей во время автошоу в американском городе Бойсе (штат Айдахо).

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