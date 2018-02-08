Концепт-кары будущего. В Индии стартовало автошоу Auto Expo-2018

В Индии на автошоу Auto Expo-2018 презентованы ряд автомобилей и концепт-каров, которые готовятся к появлению на рынке.

Посетители автошоу уже успели отметить уникальные внедорожники Rexton G4, Renault Trezor, седан Toyota Yaris, Tata H5X SUV, Kia Niro, Kia SP SUV та Suzuki Future S.

Большинство представленных моделей являются либо гибридами и электрокарами.

Ранее сообщалось, что не менее 11 человек пострадали в результате наезда автомобиля на зрителей во время автошоу в американском городе Бойсе (штат Айдахо).