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    Фотоленты

    Рекордный снегопад в Москве: выпало 125% месячной нормы осадков

    (обновлено: )336
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Снегопад в Москве
    Vasily MAXIMOV / AFP
    Снегопад в Москве
    REUTERS Sergei Karpukhin
    Снегопад в Москве
    Девушка позирует для фотографии на Воробьевых горах во время снегопада.
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    Снегопад в Москве
    Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада на Красной площади в Москве.
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    Снегопад в Москве
    Молодой человек в историческом костюме во время снегопада на территории музея-заповедника "Коломенское".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снегопад в Москве
    Посетители во время снегопада на территории музея-заповедника "Коломенское". На втором плане: церковь Вознесения Господня.
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    Снегопад в Москве
    Мужчина очищает снег с машины во время снегопада в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снегопад в Москве
    Сотрудники коммунальных служб во время уборки дерева, упавшего на автомобильную дорогу вследствие снегопада в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снегопад в Москве
    Женщина с зонтом на Манежной площади во время снегопада в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снегопад в Москве
    Девушка фотографируется на Воробьевых горах во время снегопада.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снегопад в Москве
    REUTERS Sergei Karpukhin
    Снегопад в Москве
    REUTERS Maxim Shemetov
    Снегопад в Москве
    REUTERS Sergei Karpukhin
    Снегопад в Москве
    Yuri KADOBNOV / AFP
    Снегопад в Москве
    Konstantin CHALABOV / AFP
    Снегопад в Москве
    Yuri KADOBNOV / AFP
    Снегопад в Москве
    OLGA MALTSEVA / AFP

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    Снегопад, который накрыл российскую столицу в минувшие выходные, стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений.

    Самые смелые на свете китайские снегоочистители. Видео
    Канал 香港01 на Youtube
    Самые смелые на свете китайские снегоочистители

    За выходные выпало 125 % месячной нормы осадков, сообщает "Москва 24" со ссылкой на Гидрометцентр России.

    Местами сугробы достигали 55 см, что лишь на сантиметр меньше рекорда 2013 года. Из-за непогоды были повалены более 2000 деревьев, а на дорогах образовался коллапс. В аэропортах задержали почти сотню рейсов.

    Мэр Москвы накануне вечером разрешил школьникам не ходить на занятия.

    Как сообщалось ранее, во Львовской области из-за сильного снегопада в районе курорта Плай между селом Орява и Тухолька образовался затор на трассе Киев-Чоп.

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