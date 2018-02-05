Рекордный снегопад в Москве: выпало 125% месячной нормы осадков

Снегопад, который накрыл российскую столицу в минувшие выходные, стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений.
За выходные выпало 125 % месячной нормы осадков, сообщает "Москва 24" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Местами сугробы достигали 55 см, что лишь на сантиметр меньше рекорда 2013 года. Из-за непогоды были повалены более 2000 деревьев, а на дорогах образовался коллапс. В аэропортах задержали почти сотню рейсов.
Мэр Москвы накануне вечером разрешил школьникам не ходить на занятия.
Как сообщалось ранее, во Львовской области из-за сильного снегопада в районе курорта Плай между селом Орява и Тухолька образовался затор на трассе Киев-Чоп.