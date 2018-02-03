Изящная красотка из Калининграда удивляет не только губами

Модель Алена Есипова не перестает удивлять поклонников порцией новых фотографий, на которых тяжело не заметить сходство девушки с актрисой Анджелиной Джоли, особенно пухлыми губами.

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