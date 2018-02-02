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    "Эпидемии нет!". В Одессе протестовали родители непривитых школьников

    Тема:

    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (112)

    (обновлено: )24201
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    Думская.net
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    Думская.net
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    Думская.net
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    Думская.net
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    Думская.net
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    Думская.net
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    Думская.net
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    Думская.net
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    Думская.net
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»
    Думская.net

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    В Одессе под стены мэрии пришли родители детей, которых не пустили в школы города из-за отсутствия прививок от кори. Люди расценивают сложившуюся ситуацию как нарушение конституционных прав граждан на образование.

    Корь
    скриншот видео youtube
    Вакцинируйтесь, но чем и зачем? Регионы в панике из-за кори

    "Наших детей без прививки не пустили в учебные заведения. Мы пришли отстоять права наших детей на образование. Вакцинация является добровольной. Эпидемия в городе и области не объявлена, карантин не объявлен. Массовые праздники не отменяются, спортивные секции не закрыты, с театры мы ходим. А в школах нас выставляют, как будто мы опасны для привитых детей", — рассказал участник акции, отец двоих детей.

    По словам родителей, система дистанционного образования не отработана до конца, и не все родители могут ею воспользоваться. Так, огромная проблема — у работающих матерей и отцов-одиночек, сообщает Думская.

    Как сообщалось ранее, в Украине в этом году было зарегистрировано 2933 случая заболевания корью.

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