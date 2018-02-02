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    Фотоленты

    Нoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщин

    (обновлено: )246044
    Нoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщин
    Нoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщин
    Нoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщин
    Нoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщин
    Нoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщин
    Нoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщин
    Нoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщин
    PREDATOR RAT / JAM PRESS
    Нoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщин
    PREDATOR RAT / JAM PRESS
    Нoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщин
    PREDATOR RAT / JAM PRESS
    Нoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщин
    PREDATOR RAT / JAM PRESS
    Нoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщин
    PREDATOR RAT / JAM PRESS
    Нoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщин
    PREDATOR RAT / JAM PRESS

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    В Япoнии появилась новая мода на экстра-мини-бeльe для жeнщин. Oт oбычнoгo нижнeгo бeлья нoвинкa oтличaeтcя cкpoмными paзмepaми и едва прикрывает бедра и ягодицы девушек.

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    Дизайнерский дом, который вывел на рынок белье, изготовленное по новым стандартам, активно продвигает свою продукцию через социальные сети. Фото фактически голых моделей собирают множество "лайков", правда пользователи сомневаются в практичности такого наряда при повседневной носке.

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    Стоимость трусиков с "заниженной талией" стартует от 25 долларов за штуку.

    Ранее в Париже прошла международная выставка нижнего белья. Судя по последним коллекциям, в моду вошло прозрачное белье темных оттенков.

    Недавно в Instagram появилось новое фото, на котором запечатлена украинская певица Настя Каменских в прозрачном белье и шелковом халате.

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