Нoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщин

В Япoнии появилась новая мода на экстра-мини-бeльe для жeнщин. Oт oбычнoгo нижнeгo бeлья нoвинкa oтличaeтcя cкpoмными paзмepaми и едва прикрывает бедра и ягодицы девушек.

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Дизайнерский дом, который вывел на рынок белье, изготовленное по новым стандартам, активно продвигает свою продукцию через социальные сети. Фото фактически голых моделей собирают множество "лайков", правда пользователи сомневаются в практичности такого наряда при повседневной носке.

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Стоимость трусиков с "заниженной талией" стартует от 25 долларов за штуку.

Ранее в Париже прошла международная выставка нижнего белья. Судя по последним коллекциям, в моду вошло прозрачное белье темных оттенков.

Недавно в Instagram появилось новое фото, на котором запечатлена украинская певица Настя Каменских в прозрачном белье и шелковом халате.

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