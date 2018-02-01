С банным полотенцем на голове. Новый тренд Instagram набирает обороты

Среди пользователей Instagram — новый тренд. Фотографии с полотенцем на голове, при чем не только после принятия ванны, заполонили сеть.

Тренд получил название Bathleisure (bath — ванная и athleisure — спортивная одежда кэжуал типа — Ред).

Девушки по всему миру фотографироваться в полотенцах, намотанных на голову, что очень удобно. Если правильно закрепить полотенце, можно сэкономить время на мытье головы.

Законодательницей тренда стала певица и актриса Рита Ора, которая появилась в ноябре 2017 года на премии MTV Europe Music Awards в банном халате и полотенце на голове. Далее обложку декабрьского номера Vogue Paris украсила Рианна в желтой шубе и так же с полотенцем на голове.

Ранее сообщалось, что в сети появился странный бьюти-тренд — накладные ресницы в носу. Его законодательницей стала пользовательница Instagram под ником gret_chen_chen из Китая. Активным пользовательницам Instagram новинка от gret_chen_chen пришлась по душе. Девушки стали клеить ресницы в нос и делиться "забавными" фото с "волосатыми ноздрями".