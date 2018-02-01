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    Фотоленты

    С банным полотенцем на голове. Новый тренд Instagram набирает обороты

    (обновлено: )240
    instagram.com/ellisfordlife
    instagram.com/maysbastoni
    instagram.com/vogueparis
    instagram.com/manrepeller
    instagram.com/norafabian
    instagram.com/sanbenditas
    instagram.com/gourmetmatchalattetay
    instagram.com/bratheory
    instagram.com/annykraft
    instagram.com/celtic.curves
    instagram.com/fomenkojuli
    instagram.com/eerisofficial
    instagram.com/linda.delores
    instagram.com/giorgiadibasilio
    instagram.com/maryfran_fuentes
    instagram.com/garotosdesaia
    instagram.com/saunaandspashop
    instagram.com/novelswim
    instagram.com/scartidy
    instagram.com/ninakastens

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    Среди пользователей Instagram — новый тренд. Фотографии с полотенцем на голове, при чем не только после принятия ванны, заполонили сеть.

    Эшли Грэм
    A S H L E Y G R A H A M
    Модель plus-size возбудила сеть откровенным видео

    Тренд получил название Bathleisure (bath — ванная и athleisure — спортивная одежда кэжуал типа — Ред).

    Девушки по всему миру фотографироваться в полотенцах, намотанных на голову, что очень удобно. Если правильно закрепить полотенце, можно сэкономить время на мытье головы.

    Законодательницей тренда стала певица и актриса Рита Ора, которая появилась в ноябре 2017 года на премии MTV Europe Music Awards в банном халате и полотенце на голове. Далее обложку декабрьского номера Vogue Paris украсила Рианна в желтой шубе и так же с полотенцем на голове.

    Ранее сообщалось, что в сети появился странный бьюти-тренд — накладные ресницы в носу. Его законодательницей стала пользовательница Instagram под ником gret_chen_chen из Китая. Активным пользовательницам Instagram новинка от gret_chen_chen пришлась по душе. Девушки стали клеить ресницы в нос и делиться "забавными" фото с "волосатыми ноздрями".

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