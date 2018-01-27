Звезда тверка хвастается идеальной пятой точкой

Анастасия — профессиональная танцовщица, блогер из Днепра, обладательница одной из самых аппетитных пятых точек Украины.

Девушка прославилась благодаря виртуозному исполнению тверка.

Вне социальных сетей девушка работает моделью, а также дает уроки танцев. На инстаграм Nastya_nass подписаны почти 300 тысяч человек.

Напомним, 26-летняя американская модель из Лос-Анджелеса Эшли Алексис стала восходящей звездой среди пышных моделей. Алексис уже называют главной конкуренткой самой знаменитой модели plus size в мире Эшли Грэм.

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