В Одессе митинговали в поддержку директора лагеря, в котором сгорели дети

Возле Апелляционного суда Одесской области прошел митинг в поддержку Петроса Саркисяна, директора сгоревшего детского лагеря "Виктория", в котором погибли три девочки.

Собравшиеся люди требовали честного суда для бывшего директора детского лагеря "Виктория".

Со слов самих митингующих они воспитанники этого лагеря и пришли поддержать своего любимого директора, сообщает odnews.info.

Напомним, пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. В результате происшествия погибли трое воспитанниц танцевального коллектива "Адель". Пожарная сигнализация в учреждении была отключена, и первые полчаса огонь пытались потушить своими силами. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС обнаружили практический пустой пожарный водоем и неработающий гидрант. Ранее назывались три предварительных версии пожара: нарушение правил пожарной безопасности, поджог и возгорание из-за электрических приборов. Позже возможность намеренного поджога исключили.

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