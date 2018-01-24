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    Фотоленты

    В Одессе митинговали в поддержку директора лагеря, в котором сгорели дети

    (обновлено: )47
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    оdnews.info
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    оdnews.info
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    оdnews.info
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    оdnews.info
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    оdnews.info
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    оdnews.info
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    оdnews.info
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    оdnews.info
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    оdnews.info
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    оdnews.info
    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    оdnews.info

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    Возле Апелляционного суда Одесской области прошел митинг в поддержку Петроса Саркисяна, директора сгоревшего детского лагеря "Виктория", в котором погибли три девочки.

    Собравшиеся люди требовали честного суда для бывшего директора детского лагеря "Виктория".

    Со слов самих митингующих они воспитанники этого лагеря и пришли поддержать своего любимого директора, сообщает odnews.info. 

    Напомним, пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. В результате происшествия погибли трое воспитанниц танцевального коллектива "Адель". Пожарная сигнализация в учреждении была отключена, и первые полчаса огонь пытались потушить своими силами. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС обнаружили практический пустой пожарный водоем и неработающий гидрант. Ранее назывались три предварительных версии пожара: нарушение правил пожарной безопасности, поджог и возгорание из-за электрических приборов. Позже возможность намеренного поджога исключили.

    Читайте также: Трагедия в детском лагере в Одессе: виновным грозит 15 лет тюрьмы — адвокат

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