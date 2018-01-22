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    Фотоленты

    В Москве простились с композитором Владимиром Шаинским

    (обновлено: )18301
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Портрет композитора Владимира Шаинского. Церемония прощание с В. Шаинским прошла в Московском доме композиторов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Вдова композитора В. Шаинского Светлана Шаинская, сын композитора В. Шаинского Вячеслав Шаинский (слева направо) в Московском доме композиторов, где проходит церемония прощания с В. Шаинским.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав на церемонии прощания с В. Шаинским в Московском доме композиторов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Певица Азиза на церемонии прощания с композитором Владимиром Шаинским в Московском доме композиторов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Певец, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Иосиф Кобзон (справа) на церемония прощания с композитором Владимиром Шаинским в Московском доме композиторов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Певица Азиза на церемонии прощания с композитором Владимиром Шаинским в Московском доме композиторов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Поэт Александр Шаганов на церемонии прощания с композитором Владимиром Шаинским в Московском доме композиторов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Портрет композитора Владимира Шаинского в Московском доме композиторов, где проходит церемония прощания с В. Шаинским.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Певец Лев Лещенко в Московском доме композиторов на церемонии прощания с композитором Владимиром Шаинским.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Певец Лев Лещенко на церемонии прощания с композитором Владимиром Шаинским в Московском доме композиторов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Вдова композитора Владимира Шаинского Светлана, дети композитора Вячеслав, Иосиф и Анна, певец Лев Лещенко (слева направо) на церемонии прощания с композитором Владимиром Шаинским в Московском доме композиторов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Композитор Олег Иванов на церемонии прощания с композитором Владимиром Шаинским в Московском доме композиторов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюль-бюль оглы на церемонии прощания с композитором Владимиром Шаинским в Московском доме композиторов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Члены семьи на церемонии прощания с композитором Владимиром Шаинским в Московском доме композиторов. На первом плане: внучка композитора Алиса.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Заслуженный артист России Андрей Удалов на церемонии прощания с композитором Владимиром Шаинским в Московском доме композиторов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюль-бюль оглы после церемонии прощания с композитором Владимиром Шаинским в Московском доме композиторов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Церемония прощания с композитором Владимиром Шаинским в Московском доме композиторов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Владимиром Шаинским
    Вынос гроба с телом композитора Владимира Шаинского из Московского дома композиторов, где прошла церемония прощания с В. Шаинским.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Портрет композитора Владимира Шаинского. Церемония прощание с В. Шаинским прошла в Московском доме композиторов.

    Коллеги, поклонники и близкие люди продолжительными аплодисментами проводили композитора Владимира Шаинского в последний путь, церемония прощания завершилась в понедельник в Московском доме композиторов, передает корреспондент РИА Новости.

    Композитор Владимир Шаинский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Владимир Шаинский. Справка

    Владимир Шаинский ушел из жизни ночью 25 декабря в больнице Сан-Диего на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Родственники приняли решение похоронить известного композитора в Москве, согласно последней его воле.

    Проститься с Владимиром Шаинским пришли известные исполнители Лев Лещенко и Иосиф Кобзон, российские политики..

    "Оказавшись в его доброй ауре, я ни на секунду не ощутил, что общаюсь с таким метром. В общении Владимир Яковлевич был свойский человек, который сразу располагал к себе. Его ирония, самоирония, жизнелюбие — это то, к чему хотелось стремиться и соответствовать в нашей творческой жизни. Пройдут годы и наши дети будут благодарны творчеству Владимира Шаинского за тот свет, который в них есть. Эта чистота и свет будет сопровождать нас. Я просто не сомневаюсь, что его песни будут звучать еще долго. Низкий ему поклон за его творчество, за то, что у нас были такие замечательные детские годы", — сказал на церемонии прощания поэт Александр Шаганов.

    Коллеги и поклонники проводили Владимира Шаинского в последний путь продолжительными аплодисментами и криками "Браво!". Именитого композитора похоронят на Троекуровском кладбище.

    Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году еще в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. За годы творческой деятельности Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей "Трое против Марабука" (1974), мюзиклы "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданного" (1994). Он написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

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