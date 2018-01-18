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    Фотоленты

    Митинг военных пенсионеров в Днепре: люди грозятся взяться за оружие

    (обновлено: )115090
    Митинг под стенами ОГА: пенсионеры грозятся перекрыть дороги
    Митинг под стенами ОГА: пенсионеры грозятся перекрыть дороги
    Митинг под стенами ОГА: пенсионеры грозятся перекрыть дороги
    Митинг под стенами ОГА: пенсионеры грозятся перекрыть дороги
    Митинг под стенами ОГА: пенсионеры грозятся перекрыть дороги
    Митинг под стенами ОГА: пенсионеры грозятся перекрыть дороги
    Митинг под стенами ОГА: пенсионеры грозятся перекрыть дороги
    dnepr24.com.ua
    Митинг под стенами ОГА: пенсионеры грозятся перекрыть дороги
    dnepr24.com.ua
    Митинг под стенами ОГА: пенсионеры грозятся перекрыть дороги
    dnepr24.com.ua
    Митинг под стенами ОГА: пенсионеры грозятся перекрыть дороги
    dnepr24.com.ua
    Митинг под стенами ОГА: пенсионеры грозятся перекрыть дороги
    dnepr24.com.ua
    Митинг под стенами ОГА: пенсионеры грозятся перекрыть дороги
    dnepr24.com.ua

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    В Днепре у здания  Днепропетровской областной государственной администрациипенсионеры устроили митинг и грозятся перекрывать дороги и даже взяться за оружие.

    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком
    Zlatopil
    Мирные (пока) митинги военных пенсионеров в Кропивницком и во Львове

    В митинге принимали участие около пятисот человек, среди которых были не только обычные пенсионеры, но и бывшие милиционеры, военные и даже сотрудники Службы безопасности Украины.

    Основным требованием митингующих стало желание повышения пенсии для всех военных пенсионеров. Также активисты сообщили о том, что если митинг не будет услышан, они будут проводить акции протеста и дальше, сообщает dnepr24.com.ua.

    Ранее сообщалось, что в Кропивницком ветераны войны, участники боевых действий, пенсионеры правоохранительных органов, чернобыльцы вышли на митинг с требованием пересчитать пенсии.

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