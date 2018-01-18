Митинг военных пенсионеров в Днепре: люди грозятся взяться за оружие

В Днепре у здания Днепропетровской областной государственной администрациипенсионеры устроили митинг и грозятся перекрывать дороги и даже взяться за оружие.

В митинге принимали участие около пятисот человек, среди которых были не только обычные пенсионеры, но и бывшие милиционеры, военные и даже сотрудники Службы безопасности Украины.

Основным требованием митингующих стало желание повышения пенсии для всех военных пенсионеров. Также активисты сообщили о том, что если митинг не будет услышан, они будут проводить акции протеста и дальше, сообщает dnepr24.com.ua.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком ветераны войны, участники боевых действий, пенсионеры правоохранительных органов, чернобыльцы вышли на митинг с требованием пересчитать пенсии.