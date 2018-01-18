Мирные (пока) митинги военных пенсионеров в Кропивницком и во Львове

В среду днем, 17 января, в Кропивницком ветераны войны, участники боевых действий, пенсионеры правоохранительных органов, чернобыльцы вышли на митинг с требованием пересчитать пенсии.

Ветераны заявили, что не заметили на себе обещанного пересчета пенсии. Письма со своими требованиями они направили в девять структур власти: президенту, премьер-министру, в Верховную Раду, вице-премьерам, министру социальной политик и министру юстиции.

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Митингующие также заявили, что в случае, если власть не прислушается к их требованиям, они перейдут к радикальным методам, таким как перекрытие дорог.

Отметим, что в среду военные пенсионеры митинговали не только в Кропивницком. В частности, более 500 военных пенсионеров во Львовской области накануне провели ряд акций протеста с требованием перерасчета пенсий. Большая часть протестующих митинговала во Львове под зданием ЛОГА, а около 200 военных пенсионеров провели акции "мирного перекрытия движения" на двух международных трассах, ведущих к польско-украинской границе — в селе Воля-Высоцкая Жовковского района и возле райцентра Стрый.

Накануне сообщалось, что под Кабмином митинговали АТОшники.