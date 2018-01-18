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    Фотоленты

    Мирные (пока) митинги военных пенсионеров в Кропивницком и во Львове

    (обновлено: )39910
    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком
    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком
    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком
    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком
    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком
    Митинг военных пенсионеров МВД во Львове
    Митинг ветеранов силовых структур во Львове и области
    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком
    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком
    Zlatopil
    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком
    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком
    Zlatopil
    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком
    Протестующие заявили о готовности перейти к более радикальным действиям, если власть не услышит из требования
    Zlatopil
    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком
    Участники митинга требовали пересчитать пенсии
    Zlatopil
    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком
    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком
    Zlatopil
    Митинг военных пенсионеров МВД во Львове
    Во Львове пенсионеры силовых структур также требовали пересчета пенсий
    Facebook Igor Zinkevych
    Митинг ветеранов силовых структур во Львове и области
    Митинг ветеранов силовых структур во Львове и области
    glavnovosti.com

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    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком

    В среду днем, 17 января, в Кропивницком ветераны войны, участники боевых действий, пенсионеры правоохранительных органов, чернобыльцы вышли на митинг с требованием пересчитать пенсии.

    Шахтер. Архивное фото
    Associated Press Vadim Ghirda
    Лопнуло терпение. Украину лихорадят народные бунты

    Ветераны заявили, что не заметили на себе обещанного пересчета пенсии. Письма со своими требованиями они направили в девять структур власти: президенту, премьер-министру, в Верховную Раду, вице-премьерам, министру социальной политик и министру юстиции.

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    Митингующие также заявили, что в случае, если власть не прислушается к их требованиям, они перейдут к радикальным методам, таким как перекрытие дорог.

    Отметим, что в среду военные пенсионеры митинговали не только в Кропивницком. В частности, более 500 военных пенсионеров во Львовской области накануне провели ряд акций протеста с требованием перерасчета пенсий. Большая часть протестующих митинговала во Львове под зданием ЛОГА, а около 200 военных пенсионеров провели акции "мирного перекрытия движения" на двух международных трассах, ведущих к польско-украинской границе — в селе Воля-Высоцкая Жовковского района и возле райцентра Стрый. 

    Накануне сообщалось, что под Кабмином митинговали АТОшники

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