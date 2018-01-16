Экс-девушка Леонардо Ди Каприо оказалась "полной" для модного журнала

Датская супермодель Нина Агдал рассказала в своем Instagram-аккаунте, что модный журнал отказался сотрудничать с ней из-за полноты.

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Девушка рассказала, что несколько месяцев назад снялась для проекта, который понравился ей и показался очень перспективным. После этого ее агент получил письмо с отказом публиковать снимок Агдал на обложке, так как ее внешность "отличалась от представленной в портфолио и не соответствовала стандартам издания". О каком именно журнале идет речь, не уточняется.