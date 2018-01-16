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    Фотоленты

    Экс-девушка Леонардо Ди Каприо оказалась "полной" для модного журнала

    (обновлено: )94422
    Модель Нина Агдал
    Модель Нина Агдал
    Модель Нина Агдал
    Модель Нина Агдал
    Модель Нина Агдал
    Модель Нина Агдал
    Модель Нина Агдал
    Модель Нина Агдал
    Модель Нина Агдал
    Модель Нина Агдал
    Модель Нина Агдал
    Модель Нина Агдал
    Модель Нина Агдал
    instagram.com/ninaagdal
    Модель Нина Агдал
    instagram.com/ninaagdal
    Модель Нина Агдал
    instagram.com/ninaagdal
    Модель Нина Агдал
    instagram.com/ninaagdal
    Модель Нина Агдал
    instagram.com/ninaagdal
    Модель Нина Агдал
    instagram.com/ninaagdal
    Модель Нина Агдал
    instagram.com/ninaagdal
    Модель Нина Агдал
    instagram.com/ninaagdal
    Модель Нина Агдал
    instagram.com/ninaagdal
    Модель Нина Агдал
    instagram.com/ninaagdal
    Модель Нина Агдал
    instagram.com/ninaagdal
    Модель Нина Агдал
    instagram.com/ninaagdal

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    Датская супермодель Нина Агдал рассказала в своем Instagram-аккаунте, что модный журнал отказался сотрудничать с ней из-за полноты.

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    Девушка рассказала, что несколько месяцев назад снялась для проекта, который понравился ей и показался очень перспективным. После этого ее агент получил письмо с отказом публиковать снимок Агдал на обложке, так как ее внешность "отличалась от представленной в портфолио и не соответствовала стандартам издания". О каком именно журнале идет речь, не уточняется.

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