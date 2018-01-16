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    Фотоленты

    Потоки лавы и столб дыма: вулкан Майон проснулся и готовится к извержению

    (обновлено: )188
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    AP Photo/Earl Recamunda
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    CHARISM SAYAT / AFP
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    AP Photo/Earl Recamunda
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    AP Photo/Dan Amaranto
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    CHARISM SAYAT / AFP
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    CHARISM SAYAT / AFP
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    REUTERS Stringer
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    REUTERS Stringer

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    Власти Филиппин проводят эвакуацию местных жителей из-за угрозы извержения вулкана Майон. На данный момент действуют 18 центров, готовых принять эвакуированные семьи.

    Власти призывают местных жителей не возвращаться в свои дома, пока не понизится активность вулкана.

    Представители Института вулканологии и сейсмологии Филиппин сообщили, что во вторник сохраняется третий уровень опасности извержения вулкана Майон. "Это означает, что магма находится у кратера, и извержение может произойти в ближайшие недели или даже дни", — отмечает институт.

    Смотрите также: Впечатляющее извержение вулкана на острове Суматра

    Пилотам гражданской авиации рекомендуется отказаться от полетов близ вулкана.

    Вулкан Майон достигает в высоту 2462 метра и является одним из наиболее активных в этом регионе мира. За последние 400 лет он извергался свыше 50 раз. Самое катастрофическое извержение произошло 1 февраля 1814 года, в результате него поток лавы полностью уничтожил город Кагзава, погибло свыше 1200 человек.

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