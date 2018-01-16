Потоки лавы и столб дыма: вулкан Майон проснулся и готовится к извержению

Власти Филиппин проводят эвакуацию местных жителей из-за угрозы извержения вулкана Майон. На данный момент действуют 18 центров, готовых принять эвакуированные семьи.

Власти призывают местных жителей не возвращаться в свои дома, пока не понизится активность вулкана.

Представители Института вулканологии и сейсмологии Филиппин сообщили, что во вторник сохраняется третий уровень опасности извержения вулкана Майон. "Это означает, что магма находится у кратера, и извержение может произойти в ближайшие недели или даже дни", — отмечает институт.

Смотрите также: Впечатляющее извержение вулкана на острове Суматра

Пилотам гражданской авиации рекомендуется отказаться от полетов близ вулкана.

Вулкан Майон достигает в высоту 2462 метра и является одним из наиболее активных в этом регионе мира. За последние 400 лет он извергался свыше 50 раз. Самое катастрофическое извержение произошло 1 февраля 1814 года, в результате него поток лавы полностью уничтожил город Кагзава, погибло свыше 1200 человек.

Смотрите также: Извержение вулкана на Бали: 60 тыс туристов застряли в аэропортах