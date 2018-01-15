наверх
15.01.201813:52
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Звезды и простые люди. В Москве прощаются с Михаилом Державиным

    (обновлено: )284
    Цветы в театре Сатиры в память о Михаиле Державине
    Цветы в театре Сатиры в память о Михаиле Державине
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Цветы в театре Сатиры в память о Михаиле Державине
    Актриса Московского академического театра сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева общается с журналистами в связи с кончиной актера Михаила Державина.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Цветы в театре Сатиры в память о Михаиле Державине
    Портрет актера Михаила Державина в фойе Московского академического театра сатиры.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Люди у здания "Московского академического театра сатиры", где проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, скончавшимся 10 января 2018 года на 82-м году жизни.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Актриса Московского академического театра сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева (справа) у здания "Московского академического театра сатиры", где проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, скончавшимся 10 января 2018 года на 82-м году жизни.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Вдова первого президента России Наина Ельцина у здания "Московского академического театра сатиры", где проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, скончавшимся 10 января 2018 года на 82-м году жизни.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Актриса Московского академического театра сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева (справа) у здания "Московского академического театра сатиры", где проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, скончавшимся 10 января 2018 года на 82-м году жизни.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Режиссер и продюсер Александр Стриженов у здания "Московского академического театра сатиры", где проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, скончавшимся 10 января 2018 года на 82-м году жизни.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Артистка эстрады Клара Новикова у здания "Московского академического театра сатиры", где проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, скончавшимся 10 января 2018 года на 82-м году жизни.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Люди у здания "Московского академического театра сатиры", где проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, скончавшимся 10 января 2018 года на 82-м году жизни.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Люди у здания "Московского академического театра сатиры", где проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, скончавшимся 10 января 2018 года на 82-м году жизни.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Телеведущий Андрей Малахов у здания "Московского академического театра сатиры", где проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, скончавшимся 10 января 2018 года на 82-м году жизни.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст у здания "Московского академического театра сатиры", где проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, скончавшимся 10 января 2018 года на 82-м году жизни.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Вдова первого президента России Наина Ельцина, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт и певица, вдова артиста Московского академического театра сатиры Михаила Державина Роксана Державина (слева направо) на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, скончавшимся 10 января 2018 года на 82-м году жизни, в "Московском академическом театре сатиры".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Актриса Московского академического театра сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, скончавшимся 10 января 2018 года на 82-м году жизни, в "Московском академическом театре сатиры".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Актриса Московского академического театра сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева (слева) на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, скончавшимся 10 января 2018 года на 82-м году жизни, в "Московском академическом театре сатиры".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Портрет народного артиста РСФСР Михаила Державина у здания "Московского академического театра сатиры", где проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, скончавшимся 10 января 2018 года на 82-м году жизни.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Модель ХL Ирина КупчакУкраинская модель plus-size сразила откровенной фотосессией12:57 15.01.2018
    Резня в пермской школеКровавая резня в российской школе. Кадры с места ЧП10:40 15.01.2018
    Косплеер Юстина СосновскаЧудеса перевоплощения. Девушка-косплеер воссоздает образы героев06:42 15.01.2018
    Анастасия Волочкова на МальдивахА вам слабо? Волочкова в купальнике нашла новые места для шпагата01:58 15.01.2018
    Карла ДибеллоСногсшибательная Карла. В сети любуются подружкой Ким Кардашьян19:24 14.01.2018
    Маникюр с суккулентамиБьюти-тренд: маникюр с живыми растениями16:27 14.01.2018
    Шедевры Винсента Бэла на основе тенейГений создает шедевры из теней от обычных предметов14:35 14.01.2018
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропортаСамолет с пассажирами скатился с обрыва в Турции. Появились фото13:48 14.01.2018
    Грид-гёлз из мира автоспортаЗаведут не только машину. Соблазнительные девушки из мира автоспорта09:50 14.01.2018
    Все фотоленты
    Актриса Московского академического театра сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева общается с журналистами в связи с кончиной актера Михаила Державина.

    В Москве в Театре сатиры проходит прощание с народным артистом России Михаилом Державиным. С любимым артистом миллионов пришли простится как известные россияне, так и сотни простых людей.

    Гроб с телом актера в окружении венков установлен на сцене театра, где Державин прослужил полвека. У входа в театр выстроилась очередь из желающих простится с актером. После гражданской панихиды Державина похоронят на Новодевичьем кладбище.

    Смотрите также: Михаил Державин: яркие кадры из жизни знаменитого артиста

    С 1967 года Державин служил в Театре сатиры, где был одним из ведущих артистов, сыграв главные роли в спектаклях "Горе от ума", "Вишневый сад", "Тартюф", "Молчи грусть, молчи", "Прощай, конферансье!", "Бешеные деньги", "Счастливцев-Несчастливцев" и других.

    Не менее богатой была и его карьера в кино. Державин снялся в таких картинах, как "Они были первыми", "Трое в лодке, не считая собаки", " Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и других.

    Ссылки по теме:
    Теги: