Гений создает шедевры из теней от обычных предметов

Бельгийский художник Винсет Бэл создает интересные рисунки, используя тени от обычных заурядных объектов и предметов, сообщает pandaznaet.ru.

Как признается сам творец, ему всегда нравилось рисовать, но только в прошлом году он открыл для себя такое увлечение.

"Когда я работал над новым сценарием в апреле прошлого года, я заметил, как моя чашка отбросила симпатичную тень на листе бумаги", — говорит Винсент, — я добавил к тени несколько штрихов и у меня получился очень милый слон. Я выложил эту картинку на Facebook, и раньше, чем я об этом узнал, она завоевала бешеную популярность".

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