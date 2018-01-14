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    Фотоленты

    Гений создает шедевры из теней от обычных предметов

    (обновлено: )21120
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    facebook.com/allimprovvisoilgenio
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    facebook.com/allimprovvisoilgenio
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    facebook.com/allimprovvisoilgenio
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    facebook.com/allimprovvisoilgenio
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    facebook.com/allimprovvisoilgenio
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    facebook.com/allimprovvisoilgenio
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    facebook.com/allimprovvisoilgenio
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    facebook.com/allimprovvisoilgenio
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    facebook.com/allimprovvisoilgenio
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    facebook.com/allimprovvisoilgenio
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    Шедевры Винсента Бэла на основе теней
    facebook.com/allimprovvisoilgenio

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    Шедевры Винсента Бэла на основе теней

    Бельгийский художник Винсет Бэл создает интересные рисунки, используя тени от обычных заурядных объектов и предметов, сообщает pandaznaet.ru.

    Как признается сам творец, ему всегда нравилось рисовать, но только в прошлом году он открыл для себя такое увлечение.

    "Когда я работал над новым сценарием в апреле прошлого года, я заметил, как моя чашка отбросила симпатичную тень на листе бумаги", — говорит Винсент, — я добавил к тени несколько штрихов и у меня получился очень милый слон. Я выложил эту картинку на Facebook, и раньше, чем я об этом узнал, она завоевала бешеную популярность".

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